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KOLA заспівала з молодим музикантом, який збирає мільйони переглядів в YouTube

6 квітня 2023 13:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
KOLA та YAKTAK
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Молоді українські виконавці KOLA та YAKTAK за останній рік випустили чимало дуетів з різними виконавцями, які назбирали мільйони переглядів. Цього разу Анастасія та Ярослав презентували спільний танцювальний трек "Порічка".

Кліп на нього доступний на YouTube-каналі YAKTAK.

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"Порічка" — перша пісня в репертуарі Анастасії та Ярослава, яка, за їхніми словами, має такий легкий, теплий та літній характер. Вона про зворушливе, радісне та приємне кохання, де люди щасливі разом і радіють, як діти. 

"У нас з Яриком дуже схожий вайб — він, так само як і я, відчуває відповідальність перед своїми слухачами, бо кожна пісня є думками артиста, і коли вони класні, щирі, красиві, такі, за якими можна йти вперед, — мені такий підхід дуже імпонує", — прокоментувала KOLA дует з YAKTAK.

У сюжеті композиції закохана пара зізнається одне одному у своїх світлих почуттях, а чоловік порівнює свою обраницю зі стиглою, солодкою ягідкою порічки. 

"Написання "Порічки" відбулось на одному диханні після перегляду відео, які були зняті влітку. Пісня пронизана атмосферою найтеплішої пори року та щасливими моментами. Хочеться, щоб цей трек занурював кожного у власні приємні спогади, де тепло, солодко, весело та немає турбот. І я сподіваюсь, ця пісня стане саундтреком літа", — поділився YAKTAK.

"Хочу, щоб кожна жінка України завжди відчувала себе порічкою, незалежно від віку, бо краса кожної людини  це її душа, в якій стан стиглої ягоди може бути все життя. Дівчата, ця пісня для вас. Нехай поруч з вами будуть справжні, мужні, сміливі чоловіки, з якими ви завжди будете відчувати себе коханими та красивими", — підсумувала Анастасія. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова презентувала перший кліп за останній рік, в якому зробила акцент на свою фігуру. Також ми розповідали, що Макс Барських підписав контракт з Warner Music Poland та презентував англомовну пісню.

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