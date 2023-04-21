Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Співачка KOLA презентувала відео, яке зроблено за допомогою штучного інтелекту arrow

Співачка KOLA презентувала відео, яке зроблено за допомогою штучного інтелекту

21 квітня 2023 18:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка KOLA презентувала відео, яке зроблено за допомогою штучного інтелекту
Співачка KOLA (Анастасія Прудіус). Фото: менеджмент артистки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця — традиційний день прем’єр в багатьох музикантів. Своїх шанувальників релізом нової композиції "Інші ми" потішила і співачка KOLA.

Відео на неї доступне на YouTube-каналі виконавиці. 

Читайте також:

Про нову пісню 

За словами Анастасії (справжнє ім’я KOLA), композиція "Інші ми" закликає цінувати те хороше, що трапляється впродовж життєвого шляху, бути вдячним долі за людей, з якими виникає бажання будувати плани, дивитися з надією у майбутнє. 

Вперше в кар’єрі KOLA та команда при роботі над відео долучили штучний інтелект.

"Сьогодні ми цінуємо один одного і не розкидуємося словами, як раніше, бо кожне слово — це зброя. Взагалі світ став іншим сьогодні, все життя переходить у якусь віртуальну реальність, до речі, саме тому ми і використали штучний інтелект у відео, бо раніше навіть уявити не могли про таке. Змінилось все, не тільки люди, але найголовніше — це не загубити себе у вирі подій, залишатися хорошою людиною, контролювати емоції, розвиватися і не забувати про реальне життя, відкладати частіше телефон та проводити більше часу з рідними", — прокоментувала прем’єру співачка.

В коментарях під відео шанувальники співачки залишили чимало приємних повідомлень KOLA та її команді. 

  • Зворушливо й до мурах. Слова такі справжні, а музика на приспіві в саме серденько
  • Моя улюблена KOLA, велика подяка за ваше серце, а ще всім, хто створював це відео. Талановита робота
  • Це просто неймовірно! Від ранку пісня на повторі… Знову передаєте всі почуття, емоції, думки. Зовсім інші були, інші стали.

Нагадаємо, раніше ми писали, що молоді українські виконавці KOLA та YAKTAK презентували спільний танцювальний трек "Порічка". Також ми розповідали, яке місце прогнозують букмекери Україні на "Євробаченні-2023".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB