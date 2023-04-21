Співачка KOLA презентувала відео, яке зроблено за допомогою штучного інтелекту

Співачка KOLA (Анастасія Прудіус). Фото: менеджмент артистки

П’ятниця — традиційний день прем’єр в багатьох музикантів. Своїх шанувальників релізом нової композиції "Інші ми" потішила і співачка KOLA.

Відео на неї доступне на YouTube-каналі виконавиці.

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Про нову пісню

За словами Анастасії (справжнє ім’я KOLA), композиція "Інші ми" закликає цінувати те хороше, що трапляється впродовж життєвого шляху, бути вдячним долі за людей, з якими виникає бажання будувати плани, дивитися з надією у майбутнє.

Вперше в кар’єрі KOLA та команда при роботі над відео долучили штучний інтелект.

"Сьогодні ми цінуємо один одного і не розкидуємося словами, як раніше, бо кожне слово — це зброя. Взагалі світ став іншим сьогодні, все життя переходить у якусь віртуальну реальність, до речі, саме тому ми і використали штучний інтелект у відео, бо раніше навіть уявити не могли про таке. Змінилось все, не тільки люди, але найголовніше — це не загубити себе у вирі подій, залишатися хорошою людиною, контролювати емоції, розвиватися і не забувати про реальне життя, відкладати частіше телефон та проводити більше часу з рідними", — прокоментувала прем’єру співачка.

В коментарях під відео шанувальники співачки залишили чимало приємних повідомлень KOLA та її команді.

Зворушливо й до мурах. Слова такі справжні, а музика на приспіві в саме серденько

Моя улюблена KOLA, велика подяка за ваше серце, а ще всім, хто створював це відео. Талановита робота

Це просто неймовірно! Від ранку пісня на повторі… Знову передаєте всі почуття, емоції, думки. Зовсім інші були, інші стали.

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