KOLA, Цыбульская и LAUD стали актерами дубляжа нового голливудского мультфильма: фото

Оля Цыбульская озвучивает своего героя в мультфильме "Тролли: Снова вместе". Фото: B&H Film Distribution Company

На следующей неделе в украинский кинопрокат выходит голливудская музыкальная анимационная лента "Тролли: Снова вместе". Главных героев озвучили певец Джастин Тимберлейк и актриса Анна Кендрик. В украинской версии новых персонажей продублировали музыкальные исполнители KOLA, Оля Цыбульская и LAUD.

Об этом сообщает дистрибьютор мультфильма B&H Film Distribution Company.

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Для Анастасии Прудиус (KOLA) это первый опыт дубляжа. И об этом она мечтала много лет. Что самое интересное — премьера мультфильма состоится в 31-й день рождения певицы, 19 октября.

"Совпадение? Не думаю. Самая странная вещь — это когда убираются английские слова и остается только твой голос, которым звучит твоя героиня. Она у меня злюка, пессимистичная, грубая, эгоистичная девушка, которая очень ленивая и считает, что труд — это не для нее, она добивается успехов с помощью лжи! Это противоположность меня, и поэтому мне было очень интересно войти в это состояние и образ", — прокомментировала KOLA.

KOLA озвучивает своего героя в мультфильме "Тролли: Снова вместе". Фото: B&H Film Distribution Company

Певица Оля Цыбульская озвучит вспыльчивого персонажа Виву.

"Она стала для меня настоящим глотком свежего воздуха, воспоминанием из беззаботного детства. Это когда ты не соревнуешься с жизнью, а играешь в нее. И эта игра возвращает тебе радость, покой и тепло. Вива такая же темпераментная как я, безумно любящая драйв приключения и быть рядом с теми, кого по настоящему любит", — рассказала Цыбульская.

Оля Цыбульская озвучивает своего героя в мультфильме "Тролли: Снова вместе". Фото: B&H Film Distribution Company

Участник многих талант шоу, певец LAUD (Влад Каращук) дублировал участника популярного троллящего бойзбенда Флойда.

"Для меня это не первый опыт в дубляже, поскольку в детстве я неоднократно озвучивал разнообразные анимационные истории, в том числе имел опыт дублирования песен. Однако после того, как голос начал ломаться, с детской карьерой дублирования пришлось попрощаться. И вот впервые во взрослом возрасте меня снова пригласили продубливать анимационного героя. С Флойдом мы очень похожи, он, как и я, спокоен, уравновешен и довольно сдержан, что очень соответствует моему вайбу.Поэтому я был невероятно рад присоединиться к команде и превратиться в героя, который мне невероятно импонирует, а еще исполнить несколько крутых хитов", — отметил Влад.

LAUD озвучивает своего героя в мультфильме "Тролли: Снова вместе". Фото: B&H Film Distribution Company

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что стартовал международный кинофестиваль Киевской недели критики.