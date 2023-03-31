Макс Барських підписав контракт з Warner Music Poland та презентував англомовну пісню
Співак Макс Барських підписав контракт з всесвітньовідомим лейблом Warner Music Poland. Також 33-річний артист презентував першу пісню з майбутнього англомовного альбому.
Композиція 5 Missing Calls та mood-відео на неї доступні на YouTube-каналі Макса та всіх цифрових майданчиках.
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Подробиці
Нова пісня Барських присвячена аб’юзивним стосункам, які артист мав у минулому. За словами Макса, у пісні 5 Missing Calls (в перекладі з англійської — п’ять пропущених дзвінків) він веду діалог зі своїм уявним другом про наболіле.
"В житті майже в кожного з нас трапляються аб’юзивні відносини. І, як правило, їх дуже важко розірвати за власною ініціативою. Саме в такі моменти важливо чути голос друга. У мене дуже теплі стосунки з моїми слухачами, вони для мене друзі, а я для них. Ми завжди можемо і маємо допомагати один одному", — прокоментував прем’єру Макс Барських.
Співак наголосив, що за останній рік Польща стала другою домівкою майже для кожного українця, який зміг знайти не лише прихисток та безпеку в цій країні, а й перспективи для персонального та культурного розвитку.
"І я радий, що моя нова музика буде з’являтися на лейблі зі світовим ім’ям. Щиро вдячний за довіру", — сказав Барських про співпрацю з лейблом.
"Ми дуже раді, що фанати почують нову музику від Макса саме завдяки нашій підтримці. 5 Missing Calls — це неймовірна пісня, яка, ми впевнені, приверне увагу слухачів у всьому світі", — прокоментував генеральний директор Warner Music Poland Адріан Чепіхал.
Першими нові треки музиканта почують відвідувачі концертів міжнародного туру Bestseller World Tour, в рамках якого й відбудеться їхня презентація.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Барських на роковини війни презентував зворушливу пісню-посвяту "Мамо, не плач". Також ми розповідали, що Макс Барських показав, як про нього піклується мама та чим його балує.