KOLA спела с молодым музыкантом, собирающим миллионы просмотров в YouTube

KOLA и YAKTAK

Молодые украинские исполнители KOLA и YAKTAK за последний год выпустили немало дуэтов с разными исполнителями, которые собрали миллионы просмотров. На этот раз Анастасия и Ярослав представили совместный танцевальный трек "Порічка".

Клип на него доступен на YouTube канале YAKTAK.

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"Порічка" — первая песня в репертуаре Анастасии и Ярослава, которая, по их словам, носит такой легкий, теплый и летний характер. Она о трогательной, радостной и приятной любви, где люди счастливы вместе и радуются как дети.

"У нас с Яриком очень похож вайб — он, так же как и я, чувствует ответственность перед своими слушателями, потому что каждая песня есть мысли артиста, и когда они классные, искренние, красивые, такие, за которыми можно идти вперед, — мне такой подход очень импонирует", — прокомментировала KOLA дуэт с YAKTAK.

В сюжете композиции влюбленная пара признается друг другу в своих светлых чувствах, а мужчина сравнивает свою избранницу со спелой, сладкой ягодкой смородины.

"Написание "Порічки" прошло на одном дыхании после просмотра видео, снятых летом. Песня пронизана атмосферой самого теплого времени года и счастливыми моментами. Хочется, чтобы этот трек погружал каждого в собственные приятные воспоминания, где тепло, сладко, весело и нет забот. И я надеюсь, эта песня станет саундтреком лета", — поделился YAKTAK.

"Хочу, чтобы каждая женщина Украины всегда чувствовала себя смородиной, независимо от возраста, потому что красота каждого человека — это его душа, в которой состояние спелой ягоды может быть всю жизнь. Девушки, эта песня для вас. Пусть рядом с вами будут настоящие, мужественные, смелые мужчины, с которыми вы всегда будете чувствовать себя любимыми и красивыми", — подытожила Анастасия.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова представила первый клип за последний год, в котором сделала акцент на свою фигуру. Также мы рассказывали, что Макс Барских подписал контракт с Warner Music Poland и представил англоязычную песню.