Илона Гвоздева гневно обратилась к чиновникам – не сдержалась

Украинская танцовщица Илона Гвоздева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская танцовщица и участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева высказалась о чиновниках. В частности, известная танцовщица прокомментировала скандалы вокруг взяток, ДТП, присваивания денег, разных махинаций и других вещей, связанных с депутатами.

Соответствующую публикацию Илона Гвоздева разместила на своей странице в Instagram.

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Украинская танцовщица высказалась о скандалах, которые в последнее время связаны с депутатами. Она не смогла сдержать себя в руках и начала буквально "разносить" каждого чиновника, который ведет себя очень некрасиво во время полномасштабной войны.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева на фотосессии в Киеве. Фото: instagram.com/p/CvF2k8urXxA/?img_index=1

"Когда вы уже нажр*тесь, когда вам будет достаточно денег, власти, загородных и зарубежных домов, счетов по всему миру, автопарков, когда?! Когда у вас появится совесть и мысли, что когда-то, люди выбрали вас для управления страной и ее улучшение, а не для тотального обогащения собственного кармана! Планируете ли вы обеспечить еще 3 поколения родственников после вас?!" — обратилась к чиновникам Илона Гвоздева.

Она заявила, что теряет веру в победу Украины на войне, читая новости о скандалах с чиновниками.

Публикация танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

"Я Украинка, хочу жить в свободной, честной и процветающей стране, честно платить налоги, работать и знать, что власть — это орган, который заботится о своем народе и добросовестно выполняет свои обязанности перед государством и народом! Противно…", — также добавила танцовщица.

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