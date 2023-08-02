Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Когда вы уже нажр*тесь?": Илона Гвоздева не сдержалась и "всыпала" чиновникам arrow

"Когда вы уже нажр*тесь?": Илона Гвоздева не сдержалась и "всыпала" чиновникам

2 августа 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Илона Гвоздева гневно обратилась к чиновникам – не сдержалась
Украинская танцовщица Илона Гвоздева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская танцовщица и участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева высказалась о чиновниках. В частности, известная танцовщица прокомментировала скандалы вокруг взяток, ДТП, присваивания денег, разных махинаций и других вещей, связанных с депутатами.

Соответствующую публикацию Илона Гвоздева разместила на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Украинская танцовщица высказалась о скандалах, которые в последнее время связаны с депутатами. Она не смогла сдержать себя в руках и начала буквально "разносить" каждого чиновника, который ведет себя очень некрасиво во время полномасштабной войны.

Илона Гвоздева
Украинская танцовщица Илона Гвоздева на фотосессии в Киеве. Фото: instagram.com/p/CvF2k8urXxA/?img_index=1

"Когда вы уже нажр*тесь, когда вам будет достаточно денег, власти, загородных и зарубежных домов, счетов по всему миру, автопарков, когда?! Когда у вас появится совесть и мысли, что когда-то, люди выбрали вас для управления страной и ее улучшение, а не для тотального обогащения собственного кармана! Планируете ли вы обеспечить еще 3 поколения родственников после вас?!" — обратилась к чиновникам Илона Гвоздева.

Она заявила, что теряет веру в победу Украины на войне, читая новости о скандалах с чиновниками.

Публикация Илоны Гвоздевой
Публикация танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

"Я Украинка, хочу жить в свободной, честной и процветающей стране, честно платить налоги, работать и знать, что власть — это орган, который заботится о своем народе и добросовестно выполняет свои обязанности перед государством и народом! Противно…", — также добавила танцовщица.

Напомним, мы писали о том, что украинская танцовщица Илона Гвоздева рассказала о болезнях, которые можно подцепить в Турции.

Ранее мы рассказывали о том, что танцовщица Илона Гвоздева призналась, как она держит себя в форме.

Также мы сообщали о том, что известная танцовщица Илона Гвоздева рассказала о проблемах со здоровьем своей дочери.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Мост Метро: почему сообщение красной ветки придется закрыть и как киевские власти могут это решить

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз