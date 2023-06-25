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Коля Серга потролил Регину Тодоренко на волне переворота в России

25 июня 2023 10:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Переворот в России: Коля Серга потроил Регину Тодаренко
Музыкант и основатель "Культурного десанта" Коля Серга. Фото: instagram.com/thekolya/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Музыкант и основатель "Культурного десанта" Коля Серга всегда отличался ярким чувством юмора. На этот раз шоумен, который защищает Украину в рядах ВСУ, обратился к своей экс-коллеге Регине Тодоренко.

Коля Серга сделал соответствующую публикацию в своем Instagram-сториз.

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На фото, которым поделился музыкант, он позирует во время съемок проекта "Орел и решка", в котором его партнершей была Регина Тодоренко.

 

Коля Серга и Регина Тодоренко вместе были ведущими проекта "Орел и решка". Фото: instagram.com/thekolya/

"Регина, чего за сердце хватается", — говорится в комментарии к фото.

Очевидно, Серга таким образом посмеялся над ведущей, которая сейчас живет в Москве. В столице РФ и некоторых других городах на днях была замечена военная техника, заставившая понервничать местных граждан.

Еще в прошлом году Регина Тодоренко окончательно разочаровала Колю Сергу. Тодоренко шокировала реакцию на новость о смерти его друга, с которым встречалась. Мужчину убили в Буче, когда он вышел из подвала. У него осталась жена и маленькая дочь. Вместо сострадания телеведущая лишь обвинила экс-коллегу в хайпе. Тодоренко опубликовала переписку с артистом и заявила, что Коля ее игнорирует. Он показал скриншот полной переписки с Тодоренко.

Недавно телеведущая, замалчивающая войну в Украине, Регина Тодоренко стала "Мамой года". Знаменитость приняла очередную премию от россиян.

Напомним, владелица украинского гражданства, шоувумен Регина Тодоренко продолжает жить и строить карьеру в России. Она работает на федеральном телеканале. В то же время, ее семья так и живет в Одессе. Несмотря на возмущение украинцев на молчание Регины, она планирует вернуться на Родину.

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