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Регіна Тодоренко отримала у Росії чергову премію

23 червня 2023 19:26
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Війна в Україні: Регіна Тодоренко отримала у Росії чергову премію
Регіна Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведуча, яка замовчує війну в Україні, Регіна Тодоренко стала "Мамою року". Знаменитість прийняла чергову премію від росіян.

Про це пише Апостроф з посиланням на російські ЗМІ.

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Телеведуча з вдячністю отримала премію та розповіла про материнство.

"Кожна мама — це мама року для своєї дитини. Мама — це те, з чого починається в цілому життя. Я хотіла б подякувати всім мамам — учасницям премії за те, що вони з такою любов'ю ставляться до своїх дітей, за те, що приходять на такий класний захід. Стати "Мамою року" — це висока оцінка. Я навіть не знаю, за які заслуги можна отримати подібну премію. Мама — це мама. І кожна з нас — це мама року", — розповіла ведуча.

За словами Тодоренко, дітей потрібно навчити свободі вибору та правильним рішенням.

 

"Щоранку мені мій син каже: "Мамо, ти в мене дуже гарна. І я хочу бути таким самим, як ти — безстрашним та екстремальним". Бажаю всім відчути радість материнства. Важливо навчити дітей бути самостійними, жити на повну котушку та мати право вибору. Важливо бути собою. Робити так, як тобі треба, — розповіла ведуча про основу виховання і додала. — Я вважаю, що я — особлива і роблю так, як мені потрібно, навіть якщо це трішки не збігається з думкою моїх батьків".

Нагадаємо, власниця українського громадянства, шоувумен Регіна Тодоренко продовжує жити та будувати кар’єру в Росії. Вона працює на федеральному телеканалі та замовчує війну. Водночас її родина так і живе в Одесі. Попри обурення українців на мовчання Регіни, та планує повернутися на Батьківщину.

Раніше стало відомо, що переможцю Зимової Олімпіади-2006 в Турині, російському фігуристу Роману Костомарову нещодавно ампутували обидві стопи. Знаменитості країни-терориста надсилають слова підтримку спортсмену, який потрапив в санкційний список РНБО через свою пропутінську позицію. Як виявилося, хвилюється за здоров’я покаліченого пропагандиста і уродженка Одеси, шоувумен Регіна Тодоренко.

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