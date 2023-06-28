Коля Серга публично извинился перед Монатиком

Музыкант Коля Серга. Фото: instagram.com/thekolya/

Музыкант и основатель "Культурного десанта" Коля Серга недавно запостил видеообращение, в котором "прошелся" по выступавшим в России звездам. Шоумен также вспомнил певца Монатика, который был заграницей, когда началось полномасштабное вторжение.

Сегодня Серга решил публично извиниться перед Монатиком на своей странице в Instagram.

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По Монатику был не прав

По словам Серги, он никогда не интересовался творчеством Светланы Лободы, Потапа и Макса Барских. Но ему не все равно на людей, "дающих себя обмануть и подменить маской подлинные намерения". Артист, который сейчас служит в ВСУ, отметил, что нужно научиться разделять зерна от плевел.

Музыкант Коля Серга прокомментировал свое видеообращение. Скриншот: instagram.com/thekolya/

Музыкант Коля Серга прокомментировал свое видеообращение. Скриншот: instagram.com/thekolya/

Музыкант Коля Серга прокомментировал свое видеообращение. Скриншот: instagram.com/thekolya/

"По Монатику был не прав. Вчера смотрел его интервью, затем вечером разговаривал с ним лично и прошу прощения за то, что приписал его к этому списку. По другим остаюсь при своем мнении", — отметил Серга.

Музыкант Коля Серга прокомментировал свое видеообращение. Скриншот: instagram.com/thekolya/

После видеообращения Серги не все фоловеры поддержали его критическое отношение к коллегам. Некоторые даже вспомнили участие Коли в проекте "Орел и Решка", который был на российском телевидении.

"Именно об этом я и говорю в этом видео. Есть такая поговорка: "Кто старое помянит — тому глаз долой. А кто забудет — тому два", — делится Коля, — я выступаю за то, чтобы давать шанс. Потому что, как узнать, что человек раскаялся и изменился, если не выслушать его. К сожалению, ситуация с девушкой в Харькове показала, что пока изменилась не достаточно".

Напомним, на днях певица Светлана Лобода дала концерт у харьковского зоопарка. Во время выступления артистка публично высмеяла 16-летнюю Дарью Вдовенко, пришедшую на выступление с плакатом "Харьков без Лободы".

Ранее Коля Серга обратился к своей экс-коллеге Регине Тодоренко.