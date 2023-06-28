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Коля Сєрга різко "пройшовся" по Лободі, Барських та Потапу

28 червня 2023 12:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Коля Сєрга різко “пройшовся” по Лободі, Барських та Потапу
Співак та військовий Коля Сєрга. Фото: instagram.com/thekolya/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Музикант та засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга після скандалу зі Світланою Лободою у Харкові, розповів, чому українці не готові сприймати артистів, які співпрацювали з Росією та виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Шоумен, який захищає Україну у лавах ЗСУ, дав пораду своїм колегам за сцені.

Про це Сєрга розповів на своїй сторінці у Instagram.

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Повага суспільства

На думку Колі, культурний діяч несе відповідальність за все, що каже, і що не каже, і відповідальність прямо пропорційна аудиторії культурного діяча. Проблема українського шоу-бізнесу, за словами Сєрги, в тому, що йому не вистачає правди, якою б вона не була.

"Коли Макс Барських співає: "Мамо, не плач, я повернусь", таке відчуття, що його мама дуже сильно хвилюється, коли Макс на гастролях. Але він обов'язково повернеться, у нього команда професіоналів, і вони дуже уважно розраховують цю логістику. Якби Monatik чи Потап вийшов і чесно сказали: "Я злякався, коли була небезпека, поїхав за кордон, мені страшно, і я не можу бути взірцем для своєї аудиторії. Я не можу впоратися з цією відповідальністю, я хочу навчитися сміливості вчинків і буду це робити разом з вами", це викликало б повагу і лікувало суспільство", — розповів Коля Сєрга.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kolia Sierga (@thekolya)

Засновник "Культурного десанту" переконаний, що відповідальність артиста в тому, щоб знаходячись на очах у аудиторії, вміти чесно зазирнути в себе віднайти там біль, дістати його і зцілити його за допомогою творчості, тоді аудиторія буде зцілятися разом з ним.

"Якщо б Лобода вийшла і сказала: "Я зрозуміла, що всі ці роки бачила лише себе, звертала увагу тільки на свою кар'єру і орієнтувалася на тих, хто захоплювався мною, зараз я розумію, що помилялася, але я помилялася не тільки, що працювала з Росією, а і втому що не бачила за власним відображенням людей". Зараз Лобода не працює з Росією, але не бачить і не чує людей, вважає, що її мають слухати, тому що мають слухати, тому що у неї є хіти, вона професійна співачка, тому що вона повернулася. У людей немає вибору та своєї думки?", — каже Сєрга.

На думку артиста, саме оплески, посмішки, фотографії з артистом, це завжди прояв довіри, а довіра це завжди подарунок того, хто довіряє. Довіру не можливо вимагати, її тільки можна заслужити.

"Для цього треба побачити і почути людей, дізнатися чого вони потребують, чого хочуть вони, а не намагатися впарити те, що хочеш ти. Інакше бути супротив і ще більше відторгнення. Саме так роблять Саша Чемеров, Саша Єрмак, гурт "Один в каноє", Мирослав Кувалдін, "Kozak System", Лера Манзюк і багато інших артистів і гуртів, з якими мав честь працювати особисто. Тому їх слухають, тому у них зцілюються", — говорить Сєрга.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kolia Sierga (@thekolya)

Нагадаємо, днями співачка Світлана Лобода дала концерт біля харківського зоопарку. Під час виступу артистка публічно висміяла 16-річну Дарину Вдовенко, яка прийшла на виступ з плакатом "Харків без Лободи", на що артистка образливо для дівчини відреагувала.

Пізніше артистка принесла вибачення дівчині.

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