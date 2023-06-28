Коля Серга резко "прошелся" по Лободе, Барским и Потапу

Певец и военный Коля Серга. Фото: instagram.com/thekolya/

Музыкант и основатель "Культурного десанта" Коля Серга после скандала со Светланой Лободой в Харькове, рассказал, почему украинцы не готовы воспринимать артистов, которые сотрудничали с Россией и уехали за границу после начала полномасштабного вторжения. Шоумен, защищающий Украину в рядах ВСУ, дал совет своим коллегам по сцене.

Об этом Серга рассказал на своей странице в Instagram.

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Уважение общества

По мнению Коли, культурный деятель несет ответственность за все, что говорит, и что не говорит, и ответственность прямо пропорциональна аудитории культурного деятеля. Проблема украинского шоу-бизнеса, по словам Серги, в том, что ему не хватает правды, какой бы она ни была.

"Когда Макс Барских поет: "Мама, не плачь, я вернусь", такое ощущение, что его мама очень сильно переживает, когда Макс на гастролях. Но он обязательно вернется, у него команда профессионалов, и они очень внимательно рассчитывают эту логистику. Если бы Monatik или Потап вышел и честно сказали: "Я испугался, когда была опасность, уехал за границу, мне страшно, и я не могу быть образцом для своей аудитории. Я не могу справиться с этой ответственностью, я хочу научиться смелости поступков и буду это делать вместе с вами", это вызвало бы уважение и лечило общество", — рассказал Коля Серга.

Основатель "Культурного десанта" убежден, что ответственность артиста в том, чтобы находясь на глазах у аудитории, уметь честно заглянуть в себя найти там боль, достать его и исцелить его с помощью творчества, тогда аудитория будет исцеляться вместе с ним.

"Если бы Лобода вышла и сказала: "Я поняла, что все эти годы видела только себя, обращала внимание только на свою карьеру и ориентировалась на тех, кто восхищался мной, сейчас я понимаю, что ошибалась, но я ошибалась не только, что работала с Россией, а и потому что не видела людей". Сейчас Лобода не работает с Россией, но не видит и не слышит людей. Считает, что ее должны слушать, потому что должны слушать, потому что у нее есть хиты, она профессиональная певица, потому что она вернулась. У людей нет выбора и своего мнения?", – говорит Серга.

По мнению артиста, именно аплодисменты, улыбки, фотографии с артистом — всегда проявление доверия, а доверие это подарок доверяющему. Доверие невозможно требовать, его только можно заслужить.

"Для этого надо увидеть и услышать людей, узнать в чем они нуждаются, чего хотят, а не пытаться впарить то, что хочешь ты. Иначе будет сопротивление и еще большее отторжение. Именно так поступают Саша Чемеров, Саша Ермак, группа "Один в каное", Мирослав Кувалдин, "Kozak System", Лера Манзюк и многие другие артисты и группы, с которыми имел честь работать лично. Поэтому их слушают, поэтому у них исцеляются", — говорит Серга.

Напомним, на днях певица Светлана Лобода дала концерт у харьковского зоопарка. Во время выступления артистка публично высмеяла 16-летнюю Дарью Вдовенко, пришедшую на выступление с плакатом "Харьков без Лободы", на что звезда обидно для девушки отреагировала.

Позже артистка принесла извинения девушке.