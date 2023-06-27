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Лобода вперше прокоментувала свій скандальний виступ у Харкові

27 червня 2023 09:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лобода вперше прокоментувала свій скандальний виступ у Харкові
Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Днями співачка Світлана Лобода дала концерт біля харківського зоопарку. Під час виступу артистка публічно висміяла 16-річну Дарину Вдовенко, яка прийшла на виступ з плакатом "Харків без Лободи", на що артистка образливо для дівчини відреагувала.

Після великого резонансу, співачка публічно вибачилася у своєму Instagram перед Дариною.

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Невдало пожартувала

За словми Лободи, їй важливо бути почутою, до тож вона не хотіла нікого образити під час свого концерту.

"Учора відбувся мій концерт у Харкові. Зібралося багато людей, військових — я була дуже схвильованою. Побачила дівчину, яка стояла з плакатом "Харків без Лободи", привіталася з нею і ми почали концерт. Я і моя команда не чинили опір дівчині, і ніхто її не чіпав. Але , я хочу вибачитися перед Дариною та її батьками. Я нікого не хотіла образити — таких цілей і намірів в мене точно не було", — почала артистка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Лобода переконує, що просто намагалася якось розрядити обстановку і невдало пожартувала. Саме за це перепрошує артистка.

"Я хочу бути корисною, бути в країні, яку я дуже люблю, в якій живе моя команда, мої близькі родичі, мої батьки. Хочу допомагати і робити все можливе для країни, яка переживає дуже важкий час. І я хочу допомагати українцям вистояти. Моє коріння тут і я буду з Україною до кінця", — запевнила артистка.

Інцидент викликав бурхливу реакцію серед українців. Свою позицію висловила і телеведуча Катерина Осадча. Телеведуча дорікнула Лободі в публічному принижені неповнолітньої активістки. 

Нагадаємо, Світлана Лобода в Херсоні заспівала пісню Кузьми Скрябіна: реакція соцмереж.

Раніше ми розповідали, що блогерка Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю з Лободою.

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