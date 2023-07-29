Коля Серга вместе с боевым медиком Max Maestro выпустили клип

Певец Коля Серга вместе с боевым медиком Max Maestro. Фото: менеджмент артистов

Ко Дню медицинских работников певец и военнослужащий Коля Серга порадовал новой видеоработой. Лидер "Культурного десанта" вместе с боевым медиком и музыкантом Максимом Гребельским с позывным "Маэстро" презентовали клип на песню "Живи", посвященную боевым медикам, работающим на линии фронта.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистов.

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Идея написания песни появилась после концерта "Культурного десанта" в одном из полевых госпиталей. Текст родился очень быстро. После его написания Коля Серга решил, что эта песня будет звучать еще и голосом медика, поэтому вспомнил о хорошем друге, с которым познакомился на Пасху, во время работы с 59 бригадой — Max Maestro.

"Медики — это ангелы, которые вытаскивают из самого ада наших раненых ребят. Max Maestro был ранен в то время, когда мы познакомились, проходил лечение от контузии. Когда мы с "Культурным десантом" узнали, что он еще и музыкант, то решили пригласить его с собой на некоторые выступления, отыграли три концерта, у него была ранена рука, но он играл на гитаре и признавал, что ему больно, но так, как он играет на гитаре, его ничего не может исцелить. После того как Max Maestro по нашему приглашению спел с оркестром, я понял, что песня "Живи" для него", — делится Коля Серга.

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