Бывшая девушка Ди Каприо, которую он бросил после ее 25-летия, сияла на знаменитом кинофестивале

Актриса Камилла Морроне. Фото: Reuters

На днях прошел премьерный показ картин Gonzo Girl. Звездные гости вышли на красную дорожку на Международном кинофестивале в Торонто, который проходил в Royal Alexandra Theatre.

Об этом пишет Daily Mail.

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Среди приглашенных была актриса и модель Камила Морроне. Красавица, которую бросил актер Леонардо Ди Каприо лишь за месяц до ее 25-летия, вышла на красную дорожку с актером Уильямом Дефо. Для выхода в свет Морроне выбрала темное платье с открытыми плечами.

Актриса Камила Морроне. Фото: Reuters

Актриса Камила Морроне. Фото: Reuters

Актриса Камила Морроне и Уильям Дефо. Фото: Reuters

Камила начала встречаться с Ди Каприо в 2018 году. Ей было 20, а ему — 43.

По словам инсайдеров, пара до сих пор видится, потому что вместе ухаживает за собакой, которую завела еще во время лоудауна.

Напомним, за месяц до дня рождения Камилы пара разошлась. Именно поэтому за актером последовала слава, будто он встречается с девушкой пока ей не исполнилось 25 лет.

Ранее в сеть "слили" видео поцелуев Леонардо Ди Каприо с новой пассией.

Напомним, экс-невеста Ди Каприо примерила откровенный наряд в стильной фотосессии.