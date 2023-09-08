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Бывшая девушка Ди Каприо, которую он бросил после ее 25-летия, сияла на знаменитом кинофестивале

8 сентября 2023 17:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бывшая девушка Ди Каприо, которую он бросил после ее 25-летия, сияла на знаменитом кинофестивале
Актриса Камилла Морроне. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На днях прошел премьерный показ картин Gonzo Girl. Звездные гости вышли на красную дорожку на Международном кинофестивале в Торонто, который проходил в Royal Alexandra Theatre.

Об этом пишет Daily Mail.

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Среди приглашенных была актриса и модель Камила Морроне. Красавица, которую бросил актер Леонардо Ди Каприо лишь за месяц до ее 25-летия, вышла на красную дорожку с актером Уильямом Дефо. Для выхода в свет Морроне выбрала темное платье с открытыми плечами.

 

Актриса Камилла Марроне. Фото: Reuters
Актриса Камила Морроне. Фото: Reuters

 

Актриса Камила Морроне. Фото: Reuters

 

Актриса Камила Морроне и Уильям Дефо. Фото: Reuters

Камила начала встречаться с Ди Каприо в 2018 году. Ей было 20, а ему — 43.

По словам инсайдеров, пара до сих пор видится, потому что вместе ухаживает за собакой, которую завела еще во время лоудауна.

Напомним, за месяц до дня рождения Камилы пара разошлась. Именно поэтому за актером последовала слава, будто он встречается с девушкой пока ей не исполнилось 25 лет.

Ранее в сеть "слили" видео поцелуев Леонардо Ди Каприо с новой пассией.

Напомним, экс-невеста Ди Каприо примерила откровенный наряд в стильной фотосессии.

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