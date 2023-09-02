Розкішна Карла Бруні засліпила гламурним виходом на Венеціанському кінофестивалі

Модель Карла Бруні. Фото: Reuters

Модель Карла Бруні відвідала прем’єру нового фільму "Татамі" на Венеціанському міжнародному кінофестивалі. Зірка вразила гламурною появою на червоній доріжці.

Про це пише Daily Mail.

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55-річна співачка та модель Карла Бруні виглядала неймовірно в чорній сукні з високим розрізом, який підкреслював її струнку фігуру та довгі ноги. Сміливе декольте та срібна брошка зробили образ гламурним. Доповнила вбрання парою чорних туфель на підборах і сонцезахисними окулярами.

Модель Карла Бруні з чоловіком Ніколя Саркозі. Фото: Reuters

Модель Карла Бруні. Фото: Reuters

Модель Карла Бруні. Фото: Reuters

Модель Карла Бруні. Фото: Reuters

Модель Карла Бруні. Фото: Reuters

Модель завітала на фестиваль із чоловіком, колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі.

Венеціанський кінофестиваль 2023 року має стати набагато стриманішим, адже у Голлівуді триває страйк.

Дія фільму "Татамі" розгортається на чемпіонаті світу з дзюдо, де іранській спортсменці Лейлі наказано програти черговій суперниці, щоб не зустрітися на татамі з ізраїльтянкою. Лейла стикається зі складним вибором: підкоритися режиму або продовжити боротьбу за золото, тим самим ризикнувши не тільки собою, а й сім'єю.

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