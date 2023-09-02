Розкішна Карла Бруні засліпила гламурним виходом на Венеціанському кінофестивалі
Модель Карла Бруні відвідала прем’єру нового фільму "Татамі" на Венеціанському міжнародному кінофестивалі. Зірка вразила гламурною появою на червоній доріжці.
Про це пише Daily Mail.
Яскравий образ зіркової моделі
55-річна співачка та модель Карла Бруні виглядала неймовірно в чорній сукні з високим розрізом, який підкреслював її струнку фігуру та довгі ноги. Сміливе декольте та срібна брошка зробили образ гламурним. Доповнила вбрання парою чорних туфель на підборах і сонцезахисними окулярами.
Модель завітала на фестиваль із чоловіком, колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі.
Венеціанський кінофестиваль 2023 року має стати набагато стриманішим, адже у Голлівуді триває страйк.
Дія фільму "Татамі" розгортається на чемпіонаті світу з дзюдо, де іранській спортсменці Лейлі наказано програти черговій суперниці, щоб не зустрітися на татамі з ізраїльтянкою. Лейла стикається зі складним вибором: підкоритися режиму або продовжити боротьбу за золото, тим самим ризикнувши не тільки собою, а й сім'єю.
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