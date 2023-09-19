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Колишня дружина актора Войтенка розповіла, чому роками мовчала про домашнє насильство

19 вересня 2023 15:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Колишня дружина актора Войтенка розповіла, чому роками мовчала про домашнє насильство
Танцівниця Валентина Марініна. Фото: instagram.com/valya.marinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Валентина Марініна нещодавно зізналася, що колишній чоловік, актор Костянтин Войтенко, жорстоко поводився з нею у шлюбі. Валентина поділилася, що довго мовчала про проблеми.

Як почувається зараз повідомила в Instagram.

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Після розголосу непростої ситуації у стосунках з колишнім чоловіком, Валентину підтримало чимало людей. Жінка подякувала всім небайдужим.

 

Танцівниця Валентина Марініна. Фото:  instagram.com/valya.marinina/

"Накопичила сили написати цей допис лише через два тижні. У мене все добре. Було непросто, бо яку б я не очікувала реакцію, очікування і проживання це в моменті — різне. Дехто питає, а чого ти так довго мовчала? На кшталт "де ви були ці 8 років"? Йшла свій шлях. Не готова була ділитися. Я жива людина. Я не виходжу у сторіз поки заради своєї безпеки та безпеки доньки. Бо зараз до мого профілю прикуто чимало уваги і далеко не вся вона доброзичлива. Дякую за розуміння!", — розповіла Валентина.

Жінка сказала, що тепер їй морально згачно легле.

"Як я? Я видихнула з полегшенням. Я вивільнилися. Мені нема що приховувати. І це така легкість! Той сум, що жив всередині мене, розсіюється. Я починаю слухати іншу музику. У мене зʼявляється енергія організовувати моє з донечкою життя за кордоном ще активніше і в радість. Усі сили зараз направляю сюди", — розповіла Марініна.

Нагадаємо, відомий український актор Войтенко вперше прокоментував звинувачення своєї колишньої дружини. 

Раніше колишня актора Костянтина Войтенка показала переписку з ним.

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