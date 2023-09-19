Бывшая жена актера Войтенко рассказала, почему годами молчала о домашнем насилии

Танцовщица Валентина Маринина. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Танцовщица Валентина Маринина недавно призналась, что бывший муж, актер Константин Войтенко, жестоко обращался с ней в браке. Валентина говорит, что долго молчала о проблемах.

Как чувствует себя сейчас сообщила в Instagram.

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Легкость от сказанного

После огласки непростой ситуации в отношениях с бывшим мужем Валентину поддержало немало людей. Женщина поблагодарила всех неравнодушных.

Танцовщица Валентина Маринина. Фото: instagram.com/valya.marinina/

"Накопила силы написать это сообщение только через две недели. У меня все хорошо. Было непросто, потому какую бы я не ожидала реакцию, ожидание и проживание это в моменте — разное. Кое-кто спрашивает, а чего ты так долго молчала? Вроде как когда говорят: "где вы были эти 8 лет"? Шла свой путь. Не готова была делиться. Я живой человек. Я не выхожу в сторис пока ради своей безопасности и безопасности дочери. Потому что сейчас к моему профилю приковано немало внимания и далеко не все оно дружелюбное. Спасибо за понимание!", — рассказала Валентина.

Женщина сказала, что теперь ей морально легче.

«Как я? Я выдохнула с облегчением. Я освободилась. Мне нечего скрывать. И это такая легкость! Та печаль, что жила внутри меня, рассеивается. Я начинаю слушать другую музыку. У меня появляется энергия организовывать мою с дочерью жизнь за границей еще активнее и в радость. Все силы сейчас направляю сюда", — рассказала Маринина.

Напомним, известный украинский актер Войтенко впервые прокомментировал обвинение своей бывшей жены.

Ранее бывшая актера Константина Войтенко показала переписку с ним.