Бывшая жена Кевина Костнера похвасталась невероятной фигурой после скандального развода

Кристин Баумгартнер. Фото: instagram.com/hollywoodlife/

У бывшей жены Кевина Костнера Кристин Баумгартнер был очень тяжелый год, поэтому она отправилась на Гавайи в отпуск. Компанию ей составили дочка и друг-банкир.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кристин Баумгартнер примерила купальник с цветочным принтом с черным фоном, максимально подчеркивающим ее подтянутое тело.

49-летняя Кристин Баумгартнер, которой Костнер будет платить 129 000 долларов алиментов, выглядела загорелой, когда шла по песчаному побережью с распущенными волосами и в черных солнцезащитных очках. Вместе с женщиной на пляже была замечена 13-летняя дочь Грейс. Кристин Баумгартнер и 68-летний Костнер также родители двух сыновей — 16-летнего Кейдена и 14-летнего Хейса.

Кристин Баумгартнер на Гавайях. Фото: BackGrid

Кристин Баумгартнер на Гавайях. Фото: BackGrid

Кристин Баумгартнер на Гавайях. Фото: BackGrid

Баумгартнер выглядела очень расслабленной, учитывая, что она должна покинуть их мега-особняк в Санта-Барбаре, Калифорния, стоимостью 145 миллионов долларов, в течение следующих 10 дней.

Бывшая жена Кевина Костнера Кристин Баумгартнер обратилась за утешением к другу семьи во время отпуска на Гавайях. Женщину в компании друга Джоша Коннора видели во время живописной прогулки по побережью. Коннор, которому также 49 лет, является обеспеченным финансистом, живущим неподалеку от особняка звезды Йеллоустоуна в Калифорнии. Финансист недавно пережил развод.

Кристин Баумгартнер с другом на Гавайях. Фото: BackGrid

По словам свидетелей, Кристин Баумгартнер наслаждалась компанией друга.

"Она сидела с парнем за столиком. Она очень смеялась над тем, что он говорил. Она показывала ему фотографии со своего телефона, и он сел рядом с ней. Трудно сказать, происходило ли у них что-то, но в какой-то момент он таки положил руку на ее ногу. Это было единственное подлинное физическое взаимодействие. Ее комната находится рядом с комнатой парня. Он заказал напитки в его номер, и они ушли вместе прямо перед закатом", — рассказал свидетель.

Источники также сообщили TMZ, что Коннор был хорошим другом Кевина и Кристин в последние годы. Однако один инсайдер утверждал, что между ними нет "совершенно никаких романтических отношений".

"Они были хорошими друзьями на протяжении многих лет", — добавил источник.

Источник рассказал The Sun, что Коннор вылетел на Гавайи, чтобы побыть "компаньоном" Баумгартнер, и он, как сообщается, остановился на том же шикарном курорте Four Seasons, что и ее семья.

Кристин Баумгартнер и Кевин Костнер впервые встретилась в 1980 годах на поле для гольфа, когда он репетировал свою роль игрока в гольф в фильме 1996 года "Оловянная чашка" с Рене Руссо в главной роли.

Однако на тот момент актер был женат на своей первой жене Синди Костнер. Они развелись в 1994 году после 17 лет брака.

Кристин и Кевин начали встречаться в 1998 году и ненадолго разбежались в 2002 году, прежде чем жениться в 2004 году. В этом году они окончательно развелись после 18 лет брака.

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