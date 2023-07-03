Бывшая жена Кличко показала их сына-выпускника

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, Наталья Егорова, показала их сыновей. Женщина гордо позировала вместе с младшим Максимом на его выпускной церемонии.

Фото с детьми экс-супруга мэра Киева выставила в Instagram.

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Младший сын Виталия Кличко, 18-летний Максим окончил школу. Поздравить с этим событием молодого человека пришли его мама, Наталья Егорова и старший брат Егор-Даниэль.

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова с сыном. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова с сыновьями. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Сыновья Виталия Кличко. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

"Это моя дорогая мама и она горда, что я успешно закончил старшую школу", — подписал фотографию с матерью Максим.

"Кто только что закончил старшую школу? Мой младший брат!" — подписал совместное фото Егор-Даниэль.

После официальной части мама с сыновьями отправились праздновать событие.

Наталья Егорова и Владимир Кличко объявили о своем разводе в 2022 году. Пара была в браке более 20 лет.

У супругов трое детей: 22-летний Егора-Дениель, 18-летний Максим и 20-летняя Елизавета-Виктория. Все они живут и учатся за границей.

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