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Колишня дружина Остапчука втратила нирку: що на неї чекає

26 червня 2023 13:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Колишня дружина Остапчука втратила нирку: що на неї чекає
Юристка Христина Горняк. Фото: Instagram/kristygor
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні друга дружина шоумена Володимира Остапчука, юристка Христина Горняк, повідомила, що в неї проблеми з нирками. Вона проходить лікування та консультації в Австрії, де зараз живе. Христина повідомила підписникам, що вона готується до операції. 

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

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Зіркова парочка розлучилась восени минулого року. За словами ексдружини шоумена, на фоні стресу в неї виникло серйозне захворювання нирки. Христина опублікувала фото, на якому вона усміхається. Але в дописі Горняк озвучила діагноз та що на неї чекає.

"Лікар в Австрії підтвердив мій діагноз гідронефроз, та сказав, що моя ліва нирка не працює від слова зовсім! І, на жаль, врятувати її він не зможе, на жаль. Плакала я? Вже ні! Бо я вже з цією думкою живу понад місяць. І я прийняла це. Змінити цю ситуацію не можу", — зізналась Христина. 

Горняк повідомила, що її права нирка абсолютна здорова. Юристка може не змінювати раціон. Попереду на Христину очікує операція з видалення нирки. Точну дату хірургічного втручання друга дружина Остапчука не повідомила. 

Одними з першими серед знаменитостей Христину підтримала співачка Тетяна Решетняк (TAYANNA) та балерина Катерина Кухар. 

Христина Горняк. Скриншот: Instagram/kristygor

Нагадаємо, раніше ми писали, що Христина Горняк відреагувала на візит в її будинок нової обраниці Володимира Остапчука. Також ми розповідали, що Остапчук емоційно прокоментував скандальну вечірку з гостями росіянами в Греції.

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