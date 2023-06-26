Колишня дружина Остапчука втратила нирку: що на неї чекає

Юристка Христина Горняк. Фото: Instagram/kristygor

Напередодні друга дружина шоумена Володимира Остапчука, юристка Христина Горняк, повідомила, що в неї проблеми з нирками. Вона проходить лікування та консультації в Австрії, де зараз живе. Христина повідомила підписникам, що вона готується до операції.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

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Зіркова парочка розлучилась восени минулого року. За словами ексдружини шоумена, на фоні стресу в неї виникло серйозне захворювання нирки. Христина опублікувала фото, на якому вона усміхається. Але в дописі Горняк озвучила діагноз та що на неї чекає.

"Лікар в Австрії підтвердив мій діагноз — гідронефроз, та сказав, що моя ліва нирка не працює від слова зовсім! І, на жаль, врятувати її він не зможе, на жаль. Плакала я? Вже ні! Бо я вже з цією думкою живу понад місяць. І я прийняла це. Змінити цю ситуацію не можу", — зізналась Христина.

Горняк повідомила, що її права нирка абсолютна здорова. Юристка може не змінювати раціон. Попереду на Христину очікує операція з видалення нирки. Точну дату хірургічного втручання друга дружина Остапчука не повідомила.

Одними з першими серед знаменитостей Христину підтримала співачка Тетяна Решетняк (TAYANNA) та балерина Катерина Кухар.

Христина Горняк. Скриншот: Instagram/kristygor

Нагадаємо, раніше ми писали, що Христина Горняк відреагувала на візит в її будинок нової обраниці Володимира Остапчука. Також ми розповідали, що Остапчук емоційно прокоментував скандальну вечірку з гостями росіянами в Греції.