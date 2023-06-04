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"Мені дуже страшно": ексдружина Остапчука про серйозні проблеми зі здоров'ям

4 червня 2023 13:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Мені дуже страшно": ексдружина Остапчука про серйозні проблеми зі здоров'ям
Юристка Христина Горняк. Фото: Instagram/kristygor
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні, ексдружина шоумена Володимира Остапчука, юристка Христина Горняк, повідомила, що в неї проблеми зі здоров'ям. 36-річна зірка соцмереж зізналась, що в неї проблеми з нирками. 

У своїх Instastories Христина розповіла, що їй радять лікарі та як вона переживає з цього приводу. 

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На тлі стресу в ексдружини шоумена з'явилося серйозне захворювання нирки. Діагноз Христина не назвала, втім зізналась, що останні два тижні вона живе в тривожному емоційному стані. Думки українських лікарів розділилися. 

"Група А сказала: видаляти нирку, що я живу вже багато років на одній. Група Б каже, що можна спробувати поборотися за неї, але шансів не багато. І підтвердила, що живу на одній вже давно… Коли я дізналась про це, скажу чесно, мене розмазало. І коли ви бачите мене тут усміхненою, не завжди мій внутрішній стан теж такий. Але я хочу жити, жити як раніше так само повноцінно", — зізналась в сторіз Христина. 

Також Горняк опублікувала окремий пост, в якому зазначила, що пройде це випробування життя сильною. Христина подякувала всім за підтримку.

Скриншот: Instagram/kristygor

Нагадаємо, раніше ми писали, що через повномасштабну війну в співачки MamaRika почалися проблеми зі здоров'ям. Також ми розповідали, що в співачки Анни Трінчер погіршився стан здоров'я після операції.

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