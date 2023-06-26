Бывшая жена Остапчука лишилась почки: что ее ждет

Юрист Кристина Горняк. Фото: Instagram/kristygor

Накануне вторая жена шоумена Владимира Остапчука, юрист Кристина Горняк, сообщила, что у нее проблемы с почками. Она проходит лечение и консультации в Австрии, где сейчас живет. Кристина сообщила подписчикам, что она готовится к операции.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

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Звездная парочка развелась осенью прошлого года. По словам экс-жены шоумена, на фоне стресса у нее появилось серьезное заболевание почки. Кристина опубликовала фото, на котором она улыбается. Но в сообщении Горняк озвучила диагноз и что ее ждет.

"Врач в Австрии подтвердил мой диагноз — гидронефроз, и сказал, что моя левая почка не работает от слова совсем! И к сожалению, спасти ее он не сможет. Плакала я? Уже нет! Потому что я уже с этой мыслью живу больше месяц. И я приняла это. Изменить эту ситуацию не могу", — призналась Кристина.

Горняк сообщила, что ее правая почка абсолютно здорова. Юрист может не менять рацион. Впереди Кристину ожидает операция по удалению почки. Точная дата хирургического вмешательства вторая жена Остапчука не сообщила.

Одними из первых среди знаменитостей Кристину поддержала певица Татьяна Решетняк (TAYANNA) и балерина Екатерина Кухар.

Кристина Горняк. Скриншот: Instagram/kristygor

Напомним, ранее мы писали, что Кристина Горняк отреагировала на визит в ее дом новой избранницы Владимира Остапчука. Также мы рассказывали, что Остапчук эмоционально прокомментировал скандальную вечеринку с гостями россиянами в Греции.