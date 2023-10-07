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Колишня дружина Венсана Касселя приголомшила ідеальною фігурою у рекламі купальників

7 жовтня 2023 16:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Колишня дружина Венсана Касселя приголомшила ідеальною фігурою у рекламі купальників
Модель Тіна Кунакі. Фото: instagram.com/tinakunakey/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Тіна Кунакі знялася для нової колекції купальників. Зірка розробила лінійку спільно з брендом Haight.

Фото Кунакі показала у своїх соціальних мережах.

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Модель, яка розійшлася з актором Венсаном Касселем, на кадрах позує у яскравих бікіні, демонструючи у всій красі розкішні форми. Після розлучення зірка часто експериментує з образами під час зйомок.

 

Модель Тіна Кунакі. Фото: instagram.com/tinakunakey/
Модель Тіна Кунакі. Фото: instagram.com/tinakunakey/

 

Модель Тіна Кунакі. Фото: instagram.com/tinakunakey/
Модель Тіна Кунакі. Фото: instagram.com/tinakunakey/

 

Модель Тіна Кунакі. Фото: instagram.com/tinakunakey/
Модель Тіна Кунакі. Фото: instagram.com/tinakunakey/

 

Модель Тіна Кунакі. Фото: instagram.com/tinakunakey/
Модель Тіна Кунакі. Фото: instagram.com/tinakunakey/

 

Французький актор Венсан Кассель та модель Тіна Кунакі розійшлись після п'яти років шлюбу. Кінозірка видалив усі фотографії дружини зі своїх соціальних мереж. А вона вперше відзначила свій день народження без Венсана.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @look_o_f_young

Раніше актор був одружений з акторкою Монікою Белуччі, у шлюбі з якою народилась донька. Пара розлучилась у 2013 році. Тіна Кунакі має дочку Амазонію від Венсана Касселя.

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