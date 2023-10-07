Колишня дружина Венсана Касселя приголомшила ідеальною фігурою у рекламі купальників
Модель Тіна Кунакі знялася для нової колекції купальників. Зірка розробила лінійку спільно з брендом Haight.
Фото Кунакі показала у своїх соціальних мережах.
Тіна Кунакі знялась у спокусливій фотосесії
Модель, яка розійшлася з актором Венсаном Касселем, на кадрах позує у яскравих бікіні, демонструючи у всій красі розкішні форми. Після розлучення зірка часто експериментує з образами під час зйомок.
Французький актор Венсан Кассель та модель Тіна Кунакі розійшлись після п'яти років шлюбу. Кінозірка видалив усі фотографії дружини зі своїх соціальних мереж. А вона вперше відзначила свій день народження без Венсана.
Раніше актор був одружений з акторкою Монікою Белуччі, у шлюбі з якою народилась донька. Пара розлучилась у 2013 році. Тіна Кунакі має дочку Амазонію від Венсана Касселя.
Раніше Кім Кардаш'ян підвели латаксні штани під час конференції.
Нагадаємо, Шерон Стоун у спідньому прикрасила обкладинку глянцю.