Зендея приміряла спокусливе вбрання, оздоблене декором з пластикових пляшок

Акторка Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Акторка Зендея знялася для модного будинку Balmain. Красуня приміряла подіумний образ із останньої колекції бренду.

Фото зірка показала у своїх соціальних мережах.

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27-річна актриса на нових знімках позує на тлі відкритого вікна в білому боді бренду Balmain, прикрашеному квітами з перероблених пластикових пляшок. За образ відповідав особистий стиліст зірки "Ейфорії" Лоу Роуч, який нещодавно заявив, що йде з моди і не співпрацюватиме ні з ким, окрім Зендеї.

Акторка Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Акторка Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Акторка Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Креативний директор бренду Олів'є Рустен показав процес створення образу актриси. Троянди, виготовлені з перероблених пластикових пляшок, що прикрасили боді Зендеї, справа рук художника Вільяма Амура.

Кожна з них створювалася вручну працівниками модного будинку, і це, за словами Рустена, є справжнім "стійким кутюром". "Неймовірна робота, яка показує, як можна зробити новий кутюр із перероблених пляшок", — написав модельєр.

Раніше дружина Джастіна Бібера підкреслила модельні форми корсетом Victoria's Secret.

Нагадаємо, зірка "Людини-павука" розповів, як закохав у себе Зендею.