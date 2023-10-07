Бывшая жена Венсана Касселя ошеломила идеальной фигурой в рекламе купальников
Модель Тина Кунаки снялась для новой коллекции купальников. Звезда разработала линейку вместе с брендом Haight.
Фото Кунаки показала в своих социальных сетях.
Тина Кунаки снялась в соблазнительной фотосессии
Модель, которая развелась с актером Венсаном Касселем, на кадрах позирует в ярких бикини, демонстрируя во всей красе роскошные формы. После развода звезда часто экспериментирует с образами во время съемок.
Французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки разошлись после пяти лет брака. Кинозвезда удалил все фотографии жены из своих социальных сетей. А она впервые отметила свой день рождения без Венсана.
Раньше актер был женат на актрисе Монике Белуччи, в браке с которой родилась дочь. Пара развелась в 2013 году. У Тины Кунаки есть дочь Амазония от Венсана Касселя.
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