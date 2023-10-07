Бывшая жена Венсана Касселя ошеломила идеальной фигурой в рекламе купальников

Модель Тина Кунаки. Фото: instagram.com/tinakunakey/

Модель Тина Кунаки снялась для новой коллекции купальников. Звезда разработала линейку вместе с брендом Haight.

Фото Кунаки показала в своих социальных сетях.

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Модель, которая развелась с актером Венсаном Касселем, на кадрах позирует в ярких бикини, демонстрируя во всей красе роскошные формы. После развода звезда часто экспериментирует с образами во время съемок.

Модель Тина Кунаки. Фото: instagram.com/tinakunakey/

Модель Тина Кунаки. Фото: instagram.com/tinakunakey/

Модель Тина Кунаки. Фото: instagram.com/tinakunakey/

Модель Тина Кунаки. Фото: instagram.com/tinakunakey/

Французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки разошлись после пяти лет брака. Кинозвезда удалил все фотографии жены из своих социальных сетей. А она впервые отметила свой день рождения без Венсана.

Раньше актер был женат на актрисе Монике Белуччи, в браке с которой родилась дочь. Пара развелась в 2013 году. У Тины Кунаки есть дочь Амазония от Венсана Касселя.

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