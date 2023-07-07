Колишня дружина Венсана Касселя здивувала провокативною фотосесією

Модель Тіна Кунакі. Фото: instagram.com/tinakunakey/

Супермодель Тіна Кунакі вразила шанувальників провокаційною фотосесією. Зірка постала у моторошному образі під час фешн-зйомки.

Фото Тіна Кунакі опублікувала у своєму Instagram.

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Супермодель у сльозах

Тіна Кунакі, яка розійшлася з актором Венсаном Касселем, продовжує професійні експерименти. Цього разу модель знялась для видання Dust. На фото Тіна зображена з цигаркою та у сльозах.

Французький актор Венсан Кассель та модель Тіна Кунакі розійшлись після п'яти років шлюбу. Кінозірка видалив усі фотографії 26-річної дружини зі своїх соціальних мереж. А вона вперше відзначила свій день народження без Венсана. Раніше актор був одружений з акторкою Монікою Белуччі, у шлюбі з якою народилась донька. Пара розлучилась у 2013 році. 26-річна Тіна Кунакі має 4-річну дочку Амазонію від Венсана Касселя.

Нагадаємо, акторка Моніка Белуччі офіційно підтвердила що вона та Тім Бертон пара.

Раніше Моніка Белуччі знялась у гламурній фотосесії. Зірка приміряла коштовності та вишукані сукні для зйомки у відомому глянці.