Колишня дружина Венсана Касселя здивувала провокативною фотосесією
Супермодель Тіна Кунакі вразила шанувальників провокаційною фотосесією. Зірка постала у моторошному образі під час фешн-зйомки.
Фото Тіна Кунакі опублікувала у своєму Instagram.
Супермодель у сльозах
Тіна Кунакі, яка розійшлася з актором Венсаном Касселем, продовжує професійні експерименти. Цього разу модель знялась для видання Dust. На фото Тіна зображена з цигаркою та у сльозах.
Французький актор Венсан Кассель та модель Тіна Кунакі розійшлись після п'яти років шлюбу. Кінозірка видалив усі фотографії 26-річної дружини зі своїх соціальних мереж. А вона вперше відзначила свій день народження без Венсана. Раніше актор був одружений з акторкою Монікою Белуччі, у шлюбі з якою народилась донька. Пара розлучилась у 2013 році. 26-річна Тіна Кунакі має 4-річну дочку Амазонію від Венсана Касселя.
Нагадаємо, акторка Моніка Белуччі офіційно підтвердила що вона та Тім Бертон пара.
Раніше Моніка Белуччі знялась у гламурній фотосесії. Зірка приміряла коштовності та вишукані сукні для зйомки у відомому глянці.