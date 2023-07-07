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Бывшая жена Венсана Касселя удивила провокационной фотосессией

7 июля 2023 16:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бывшая жена Венсана Касселя удивила провокативной фотосессией
Модель Тина Кунаки. Фото: instagram.com/tinakunakey/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Супермодель Тина Кунаки поразила поклонников провокационной фотосессией. Звезда предстала в жутком образе во время фэшн-съемки.

Фото Тина Кунаки опубликовала в своем Instagram.

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Тина Кунаки, разошедшаяся с актером Венсаном Касселем, продолжает профессиональные эксперименты. На этот раз модель снялась для издания Dust. На фото Тина изображена с сигаретой и со слезами на глазах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by tinakunakey (@tinakunakey)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by tinakunakey (@tinakunakey)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by tinakunakey (@tinakunakey)

Французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки развелись после пяти лет брака. Кинозвезда удалил все фотографии 26-летней жены из своих социальных сетей. Она впервые отметила свой день рождения без Венсана. Раньше актер был женат на актрисе Монике Белуччи, в браке с которой родилась дочь. Пара развелась в 2013 году. У 26-летней Тины Кунаки есть 4-летняя дочь Амазония от Венсана Касселя.

Напомним, актриса Моника Белуччи официально подтвердила, что она и Тим Бертон пара.

Ранее Моника Белуччи снялась в гламурной фотосессии. Звезда примеряла драгоценности и изысканные платья для съемки в известном глянце.

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