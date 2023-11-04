Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Колишня Джонні Деппа знялась топлес для модного журналу arrow

Колишня Джонні Деппа знялась топлес для модного журналу

4 листопада 2023 16:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Колишня Джонні Деппа знялась топлес для модного журналу
Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Французька співачка, модель і акторка Ванесса Параді знялась для обкладинки нового випуск Harper’s Bazaar France. Мама дітей Джонні Деппа приміряла стильні образи та дала відверте інтерв'ю.

Про це пише Harper’s Bazaar France.

Читайте також:

Смілива фотосесія Ванесси Параді

Для зйомки Параді приміряла стильне вбрання від Chanel та Chanel Joaillerie. В інтерв'ю Параді розповіла, що перше за все їй подобається у чоловіках інтелект. Чоловік акторки, Самуель Бенетріт спонукав її до самопізнання та особистісного зростання.

 

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr
Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

 

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr
Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

 

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr
Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

 

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr
Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

 

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr
Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

 

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr
Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

 

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr
Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

 

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr
Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

 

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr
Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

 

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr
Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

 

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr
Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

Співачка назвала Семюеля Беншетріта людиною, яка дуже вплинула на неї, особливо коли він переконав її зайнятися театром, що мало цікавило Параді.

"Семюел запропонував мені жорсткий текст про фемінізм. Я була вражена можливістю сказати ці слова, показати серце, яке щовечора кровоточить перед публікою. Семюель митець. Мені дуже подобається його спосіб мислення", — розповіла акторка.

Ванесса Параді прожила разом з Джонні Деппом чотирнадцять років. Вони почали зустрічатися в 1998 році і їх називали найкрасивішою парою Голлівуду. Вже у травні 1999 року в них народився первісток — дочка Лілі-Роуз. У квітні 2002-го у них народився син Джон Крістофер, і вони залишалися ідеальною парою, поки раптово не оголосили про розлучення. Це трапилося у червні 2012-го. Пара прокоментувала розрив, як "взаємне рішення".

Нагадаємо, донька Джонні Деппа знялась у сукні-сітці для Vogue.

Раніше Джонні Депп змушений скасувати концерти свого рок-гурту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі