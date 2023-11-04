Колишня Джонні Деппа знялась топлес для модного журналу
Французька співачка, модель і акторка Ванесса Параді знялась для обкладинки нового випуск Harper’s Bazaar France. Мама дітей Джонні Деппа приміряла стильні образи та дала відверте інтерв'ю.
Про це пише Harper’s Bazaar France.
Смілива фотосесія Ванесси Параді
Для зйомки Параді приміряла стильне вбрання від Chanel та Chanel Joaillerie. В інтерв'ю Параді розповіла, що перше за все їй подобається у чоловіках інтелект. Чоловік акторки, Самуель Бенетріт спонукав її до самопізнання та особистісного зростання.
Співачка назвала Семюеля Беншетріта людиною, яка дуже вплинула на неї, особливо коли він переконав її зайнятися театром, що мало цікавило Параді.
"Семюел запропонував мені жорсткий текст про фемінізм. Я була вражена можливістю сказати ці слова, показати серце, яке щовечора кровоточить перед публікою. Семюель митець. Мені дуже подобається його спосіб мислення", — розповіла акторка.
Ванесса Параді прожила разом з Джонні Деппом чотирнадцять років. Вони почали зустрічатися в 1998 році і їх називали найкрасивішою парою Голлівуду. Вже у травні 1999 року в них народився первісток — дочка Лілі-Роуз. У квітні 2002-го у них народився син Джон Крістофер, і вони залишалися ідеальною парою, поки раптово не оголосили про розлучення. Це трапилося у червні 2012-го. Пара прокоментувала розрив, як "взаємне рішення".
Нагадаємо, донька Джонні Деппа знялась у сукні-сітці для Vogue.
Раніше Джонні Депп змушений скасувати концерти свого рок-гурту.
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