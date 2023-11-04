Колишня Джонні Деппа знялась топлес для модного журналу

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

Французька співачка, модель і акторка Ванесса Параді знялась для обкладинки нового випуск Harper’s Bazaar France. Мама дітей Джонні Деппа приміряла стильні образи та дала відверте інтерв'ю.

Про це пише Harper’s Bazaar France.

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Для зйомки Параді приміряла стильне вбрання від Chanel та Chanel Joaillerie. В інтерв'ю Параді розповіла, що перше за все їй подобається у чоловіках інтелект. Чоловік акторки, Самуель Бенетріт спонукав її до самопізнання та особистісного зростання.

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

Акторка Ванесса Параді. Фото: harpersbazaar.fr

Співачка назвала Семюеля Беншетріта людиною, яка дуже вплинула на неї, особливо коли він переконав її зайнятися театром, що мало цікавило Параді.

"Семюел запропонував мені жорсткий текст про фемінізм. Я була вражена можливістю сказати ці слова, показати серце, яке щовечора кровоточить перед публікою. Семюель митець. Мені дуже подобається його спосіб мислення", — розповіла акторка.

Ванесса Параді прожила разом з Джонні Деппом чотирнадцять років. Вони почали зустрічатися в 1998 році і їх називали найкрасивішою парою Голлівуду. Вже у травні 1999 року в них народився первісток — дочка Лілі-Роуз. У квітні 2002-го у них народився син Джон Крістофер, і вони залишалися ідеальною парою, поки раптово не оголосили про розлучення. Це трапилося у червні 2012-го. Пара прокоментувала розрив, як "взаємне рішення".

Нагадаємо, донька Джонні Деппа знялась у сукні-сітці для Vogue.

Раніше Джонні Депп змушений скасувати концерти свого рок-гурту.