Бывшая Джонни Деппа снялась топлесс для модного журнала

Актриса Ванесса Паради. Фото: harpersbazaar.fr

Французская певица, модель и актриса Ванесса Паради снялась для обложки нового выпуска Harper's Bazaar France. Мама детей Джонни Деппа примерила стильные образы и дала интервью.

Об этом пишет Harper's Bazaar France.

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Для съемки Паради примерила стильный наряд от Chanel и Chanel Joaillerie. В интервью Паради рассказала, что прежде всего ей нравится в мужчинах интеллект. Муж актрисы Самуэль Бенетрит мотивировал ее к самопознанию и личностному росту.

Актриса Ванесса Паради. Фото: harpersbazaar.fr

Актриса Ванесса Паради. Фото: harpersbazaar.fr

Актриса Ванесса Паради. Фото: harpersbazaar.fr

Актриса Ванесса Паради. Фото: harpersbazaar.fr

Актриса Ванесса Паради. Фото: harpersbazaar.fr

Актриса Ванесса Паради. Фото: harpersbazaar.fr

Актриса Ванесса Паради. Фото: harpersbazaar.fr

Актриса Ванесса Паради. Фото: harpersbazaar.fr

Актриса Ванесса Паради. Фото: harpersbazaar.fr

Актриса Ванесса Паради. Фото: harpersbazaar.fr

Актриса Ванесса Паради. Фото: harpersbazaar.fr

Певица назвала Сэмуэля Беншетрита человеком, который оказал большое влияние на нее, особенно когда он убедил ее заняться театром, что мало интересовало Паради.

"Сэмюэл предложил мне жесткий текст о феминизме. Я была поражена возможностью сказать эти слова, показать сердце, которое каждый вечер кровоточит перед публикой. Сэмюэль художник. Мне очень нравится его образ мышления", — рассказала актриса.

Ванесса Паради прожила вместе с Джонни Деппом четырнадцать лет. Они начали встречаться в 1998 году и их называли самой красивой парой Голливуда. Уже в мае 1999 у них родился первенец — дочь Лили-Роуз. В апреле 2002-го у них родился сын Джон Кристофер, и они оставались идеальной парой, пока внезапно не объявили о разводе. Это произошло в июне 2012-го. Пара прокомментировала разрыв, как "взаимное решение".

Напомним, дочь Джонни Деппа снялась в платье-сетке для Vogue.

Ранее Джонни Депп вынужден был отменить концерты своей рок-группы.