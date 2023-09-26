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Колишня Каньє Веста розповіла інтимні подробиці їхнього роману

26 вересня 2023 17:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Колишня Каньє Веста розповіла інтимні подробиці їхнього роману
Модель Джулія Фокс. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Незабаром колишня наречена Каньє Веста Джулія Фокс випустить мемуари. У книзі вона розповість про свої стосунки з репером та колишнім чоловіком Кім Кардаш’ян.

Про це пише The New York Times.

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Одкровення Джулії Фокс

33-річна модель і актриса на початку 2022 року недовго зустрічалися з Каньє Вестом. Парочку часто бачили папараці, а Джулія епатувала відвертим вбрання.

 

В інтерв’ю Джулію запитали про інтимні подробиці, які вона включила в книгу щодо стосунків із зірковим репером.

"Інтиму не було. Справа була не в цьому", — відповіла Джулія.

Пізніше в інтерв’ю Джулію запитали, чи вона все ще має сумку Birkin, яку їй подарував Каньє, і вона відповіла "звичайно".

Але про їхні стосунки буде небагато в мемуарах Джулії.

"Десь шість сторінокЯ поставилася до цього дуже легко. Я не хочу псувати стосунки, все в минулому", — розповіла про стосунки з артистом модель.

Нагадаємо Кім Кардаш'ян заявила, що їй соромно за відверті фото нової дружини Каньє Веста.

Раніше стало відомо, що вивело з себе дружину Каньє Веста.

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