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Бывшая Канье Уэста рассказала интимные подробности их романа

26 сентября 2023 17:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бывшая Канье Веста рассказала интимные подробности их романа
Модель Джулия Фокс. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вскоре бывшая невеста Канье Уэста Джулия Фокс выпустит мемуары. В книге она расскажет о своих отношениях с рэпером и бывшим мужем Ким Кардашьян.

Об этом пишет The New York Times.

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Откровение Джулии Фокс

33-летняя модель и актриса в начале 2022 года недолго встречались с Канье Уэстом. Парочку часто видели папарацци, а Джулия эпатировала откровенным нарядом.

 

В интервью Джулию спросили об интимных подробностях, которые она включила в книгу об отношениях со звездным рэпером.

"Интима не было. Дело было не в этом", — ответила Джулия.

Позже в интервью Джулию спросили, есть ли у нее до сих пор сумка Birkin, которую ей подарил Канье, на что она ответила "конечно".

Об их отношениях будет немного в мемуарах Джулии.

"Где-то шесть страниц . Я отнеслась к этому очень легко. Я не хочу портить отношения, все в прошлом", — рассказала об отношениях с артистом модель.

Напомним, Ким Кардашьян заявила, что ей стыдно за откровенные фото новой жены Канье Уэста.

Ранее стало известно, что вывело из себя жену Канье Уэста.

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