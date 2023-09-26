Бывшая Канье Веста рассказала интимные подробности их романа

Модель Джулия Фокс. Фото: Reuters

Вскоре бывшая невеста Канье Уэста Джулия Фокс выпустит мемуары. В книге она расскажет о своих отношениях с рэпером и бывшим мужем Ким Кардашьян.

Об этом пишет The New York Times.

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33-летняя модель и актриса в начале 2022 года недолго встречались с Канье Уэстом. Парочку часто видели папарацци, а Джулия эпатировала откровенным нарядом.

В интервью Джулию спросили об интимных подробностях, которые она включила в книгу об отношениях со звездным рэпером.

"Интима не было. Дело было не в этом", — ответила Джулия.

Позже в интервью Джулию спросили, есть ли у нее до сих пор сумка Birkin, которую ей подарил Канье, на что она ответила "конечно".

Об их отношениях будет немного в мемуарах Джулии.

"Где-то шесть страниц . Я отнеслась к этому очень легко. Я не хочу портить отношения, все в прошлом", — рассказала об отношениях с артистом модель.

Напомним, Ким Кардашьян заявила, что ей стыдно за откровенные фото новой жены Канье Уэста.

Ранее стало известно, что вывело из себя жену Канье Уэста.