Розігнала всіх друзів: що вивело з себе дружину Каньє Веста

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/lofficielbrasil/

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі звинуватила стурбованих друзів у "ревнощах" до її нової слави, коли вони почали розпитувати про її стосунки з чоловіком. Друзі переконані, що репер маніпулює.

Про це пише Daily Mail.

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Близькі Б’янка думають, що її чоловік хоче зробити з неї чергову версію своєї колишньої дружини Кім Кардаш’ян. Пара демонструє дивну поведінку, викликаючи скандал за скандалом.

Занепокоєні друзі відчайдушно намагалися зв’язатися з Б’янкою лише для того, щоб сказати, що вони занепокоєїні тим, тим, що відбувається.

"Кілька її друзів нарешті змогли зв’язатися з нею, але вона не була зацікавлена в розмові. Вона розігнала всіх і сказала одній зі своїх колишніх подруг: "Відвали!", коли та намагалися запитати, чи з нею все гаразд. Вона каже, що її друзі просто заздрять її зірковості. Б’янка тепер знає, як потрапити в заголовки, і їй подобається бути музою Каньє, тому що це дає їй те, чого вона завжди хотіла — слави", — говорить джерело з оточення Б’янки.

Б’янку, яку найняли керівником відділу архітектури для Yeezy, вперше зустріли з скандальним репером у січні 2023 року — лише через кілька місяців після завершення його розлучення з колишньою дружиною Кім.

Під час шлюбу з Кім Каньє часто називав її своєю "музою" і сильно вплинув на її вибір стилю. Друзі вважають, що він робить те ж саме з Б'янкою.

"Кожного дня вони з Каньє придумують способи зробити її вигляд більш непристойним та відвертим, ніж напередодні. Їй промили мізки так само, як він промив мізки своїм послідовникам церкви, тим, хто працював на академію Донда, тим, хто працював на Yeezy, і особливо Кім", — переконані друзі Б’янки.

Чутки про те, що Каньє та Б’янка — разом, вперше з’явилися в грудні, коли музикант випустив пісню під назвою "Censori Overload". У той час схожість Б'янки з Кім неймовірна, включаючи разючу схожість їхніх облич і фігур. Однак незабаром після того, як пара одружилася, Б'янка відрізала своє довге каштанове волосся і пофарбувалася у блондинку. Її вибір одягу ставав дедалі більш відвертим, наче, відповідаючи надмірним модним уподобанням Каньє.

Модний вибір Б'янки та публічна поведінка пари викликали проблеми з італійцями під час їхнього нещодавнього візиту.

Раніше Кім Кардаш'ян заявила, що їй соромно за відверті фото нової дружини Каньє Веста.