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Бывшая клиентка обвинила мужа Бритни Спирс в домогательствах: подробности

20 августа 2023 12:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывшая клиентка обвинила мужа Бритни Спирс в домогательствах: подробности
Муж Бритни Спирс, актер и фитнес-модель Сэм Асгари. Фото: Instagram/samasghari
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На фоне новостей о разводе американской певицы Бритни Спирс с уроженцем Ирана, актером и моделью Сэмом Асгари в сети обсуждают новый скандал. Мужа 41-летней поп-исполнительницы обвиняют в интимных домогательствах.

Об этом сообщает издание The News.

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Подробности

Гражданка США Эшли Франке решила поддержать Бритни Спирс. Женщину возмутила новость о том, что у Сэма якобы есть видео, как певица занимается интимом с одним из домашних работников.

Ранее Эшли была клиенткой одного из тренажерных залов, где Асгар работал тренером. Женщина рассказала, что с начала отношений со Спирсом главной целью Асгари было прославиться. Франке уверяет, что уже имея роман с Бритни, он вместе со своими коллегами постоянно приставал к клиенткам спортклуба и к ней в том числе.

Сэм посылал девушке непристойные фотографии, предлагал заняться взрослыми играми в душевой. В результате Эшли пришлось сменить тренажерный зал, а спортклуб, где работал тогда еще возлюбленный Спирс, должен ей большую сумму денег, которую до сих пор не вернул.

Франке призвала других женщин, занимавшихся в этом клубе не молчать, быть честными и рассказать о своем опыте.

Бывшая клиентка мужа Бритни Спирс, Эшли Франке. Фото: Instagram/ashleynfranke

Ранее мы рассказывали, что Бритни Спирс впервые прокомментировала развод с молодым мужем. Также мы рассказывали, как выглядел Сэм Асгари до встречи с певицей.

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