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Бывшая невеста Джуда Лоу, актриса Сиенна Миллер, беременна: фото

22 августа 2023 09:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывшая невеста Джуда Лоу, актриса Сиенна Миллер, беременна: фото
Актриса Сиенна Миллер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Английская актриса и модель Сиенна Миллер ждет второго ребенка. Папарацци сфотографировали 41-летнюю звезду в Испании с уже немалым животиком.

Об этом сообщает издание People.

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Миллер отдыхает на Ибице вместе с бойфрендом Оли Грином, который младше ее на 15 лет. Он, вероятно, и является отцом будущего ребенка. Пара вместе уже больше года.

Сиенна Миллер и Оли Грин. Фото: Google

Год назад Сиенна заморозила яйцеклетки и высказывалась о возможности снова стать матерью. Тогда она заявила, что беспокоится из-за этого.

"Есть определенное давление на эту тему. Должна ли я родить еще детей и почему не рожаю и так далее. Для себя я поняла, что биология невероятно жестока к женщинам в этом возрасте", — рассказывала она в интервью.

Беременная Сиенна Миллер в Испании. Фото: People

У Миллер есть 10-летняя дочь Марлоу, отцом которой является актер Том Старридж. До него актриса имела несколько громких романов, в том числе с Джудом Лоу. Они были обручены, но разошлись после того, как стало известно, что актер изменил Сиенне с няней своих детей от первого брака. Через шесть лет парочка снова сошлась, но в конце концов снова разошлись.

Сиенна Миллер и Джуд Лоу. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что певица Рианна родила второго сына: известный таблоид сообщил дату и первую букву имени. Также мы рассказывали, что голливудская актриса Линдси Лохан впервые стала мамой.

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