Колишня Остапчука поділилася з підписниками подробицями інтимного життя

Христина Горняк. Фото: instagram.com/kristygor

Ексдружина Володимира Остапчука Христина Горняк поділился відвертою фотографією і вирішила поговорити з підписниками про інтимні стосунки на першому побаченні.

Таку тему Горняк підняла на своїй сторінці в Instagram.

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Побачила, що там у нього і перехотілося

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вже більше року як розійшлася з чоловіком. Відомо, що за цей час вона мала стосунки з іноземцем, але вони також не склалися.

Днями 37-річна Христина у сторіс підняла тему щодо інтимних стосунків на першому побаченні і чим вони закінчуються.

Вона розповіла, що отримала так багато відповідей і історій дівчат у дірект, що вирішила присвятити цій темі допис у своєму Instagram-блозі, до якого додала відверте фото у прозорій білизні.

"Дівчатка, дякую за відвертість, та за ваші історії кохання, після того самого сексу на першому побаченні. Я знаю як буває, а буває абсолютно по- різному! Просто ми так часто хочемо для інших бути "я не такая…" і показуємо себе "інакшими" ніж є насправді! В моєму житті бували різні ситуації, мені 37 нагадую, з сексом повʼязані в тому числі. Знаєте, просто інколи ми цьому надаємо більше значення, ніж є", — поділилася своєю думкою Горняк.

Вона навіть частково розповіла про особистий досвід інтимних стосунків на першому побаченні.

"От відверто, в мене і моїх подруг, бували такі історії, наприклад, коли дійшло до того самого сексу, а побачивши що там в нього… і перехотілося. Або після не захотілось навіть відповідати на дзвінки… та це вже історії для "книги життя", тому, давайте відверто, дівчатка, ми теж в цьому ділі перебірливі і слава Богу! Бо нам з цим, ще жити потім, а кому ті муки треба!" — підсумувала Христина.

Вона порадила обирати так, щоб було комфортно і бути чесними з собою. І зазначила, що кохання не залежить від того, коли саме сталася близькість.

У коментарях підписники Горняк поділилися своїми історіями і ставленням до цієї теми. Проте дехто вирішив, що таким фото і темою жінка намагається привернути до себе увагу, адже і досі не пережила розставання з Остапчуком.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ексдружина Остапчука відсвяткувала день народження.

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