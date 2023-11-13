Бывшая Остапчука поделилась с подписчиками подробностями интимной жизни.

Кристина Горняк. Фото: instagram.com/kristygor

Экс-жена Владимира Остапчука Кристина Горняк поделился откровенной фотографией и решила поговорить с подписчиками об интимных отношениях на первом свидании.

Такую тему Горняк подняла на своей странице в Instagram.

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Увидела, что там у него и расхотелось

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк уже больше года как разошлась с мужем. Известно, что за это время у нее были отношения с иностранцем, но они тоже не сложились.

На днях 37-летняя Кристина подняла тему интимных отношений на первом свидании и чем они заканчиваются.

Она рассказала, что получила так много ответов и историй девушек в директе, что решила посвятить этой теме публикацию в своем Instagram-блоге, к которому добавила откровенное фото в прозрачном белье.

"Девочки, спасибо за откровенность, и за ваши истории любви после секса на первом свидании. Я знаю как бывает, а бывает совершенно по-разному! Просто мы так часто хотим для других быть "я не такая…" и показываем себя "иначе", чем есть на самом деле! В моей жизни бывали разные ситуации, мне 37 напоминаю, которые с сексом связаны в том числе. Знаете, просто иногда мы этому придаем большее значение, чем нужно", — поделилась своим мнением Горняк.

Она даже отчасти рассказала о личном опыте интимных отношений на первом свидании.

"Вот откровенно, у меня и моих подруг, бывали такие истории, например, когда дошло до секса, а увидев, что там у него… расхотелось. Или после, не захотелось, даже отвечать на звонки… Да, это уже истории для "книги жизни", поэтому, давайте откровенно, девочки, мы тоже в этом деле переборчивы и слава Богу! Потому что нам с этим, еще жить потом, а кому те мучения надо!" — подытожила Кристина.

Она посоветовала выбирать так, чтобы было комфортно и быть честными с собой. И отметила, что любовь не зависит от того, когда именно произошла близость.

В комментариях подписчики Горняк поделились своими историями и отношением к этой теме. Однако некоторые решили, что таким фото и темой женщина пытается привлечь к себе внимание, ведь до сих пор не пережила расставания с Остапчуком.

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