Бывшая редактор Vogue назвала Кейт Миддлтон "разочарованием"

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Бывшая редактор Vogue назвала принцессу Уэльскую "разочарованием" в ее подходе к украшениям. По мнению журналистки, к бриллиантам более трепетно относится королева-консорт Камилла.

Об этом пишет Daily Mail.

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Не любит драгоценные украшения

79-летняя Сьюзи Менкес сделала резкий комментарий в сторону супруги принца Уильяма. Журналистка в 2014 году была награждена покойной королевой премией Орден Британской Империи за вклад в модную журналистику. До октября 2020 года она была редактором Vogue International и известна своей откровенностью и бесстрашием. Vogue в течение многих лет поддерживал тесные связи с королевской семьей, принцесса Уэльская появилась на обложке британского Vogue в 2016 году в честь 100-летия.

Бывшая редактор Vogue International обвинила 41-летнюю Кейт в том, что она выглядит равнодушной к коллекции редких и драгоценных камней, которые она имеет честь носить.

"Принцесса Уэльская как разочарование в вопросах драгоценностей. Она создает впечатление, что надевает их только когда должна. Я представляю, как она выглядит прекрасно в одном из своих платьев за кулисами, а потом делает недовольное лицо, будто говоря: "Действительно ли нужно мне это?". Она не производит впечатление, что обожает ювелирные изделия и ей доставляет удовольствием, когда надевает их", — говорит Сьюзи.

Кроме того, модный критик подчеркнул, что королева Камилла кажется гораздо больше заинтересована в драгоценных камнях.

"У Кейт нет того восторга от украшений, который есть у Камиллы, когда она надевает их", — добавляет журналистка.

С момента выхода замуж за члена королевской семьи принцесса Уэльская носила разные драгоценности из королевской коллекции.

В ноябре 2022 года Кейт надела пару сережек принцессы Дианы с бриллиантами и жемчугом, чтобы посетить свой первый государственный банкет в Букингемском дворце со своим новым титулом.

В марте на ежегодной церемонии BAFTA в Лондоне мать троих детей надела пару сережек ZARA из розового золота за 17,99 фунта стерлингов. В декабре прошлого года принц Уильям купил Кейт пару сережек за 100 фунтах стерлингов от бренда Sezane, которые она надела, чтобы посетить церковную службу в Сандрингеме.

Напомним, принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.

Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.