Бывшая редактор Vogue назвала Кейт Миддлтон "разочарованием"
Бывшая редактор Vogue назвала принцессу Уэльскую "разочарованием" в ее подходе к украшениям. По мнению журналистки, к бриллиантам более трепетно относится королева-консорт Камилла.
Об этом пишет Daily Mail.
Не любит драгоценные украшения
79-летняя Сьюзи Менкес сделала резкий комментарий в сторону супруги принца Уильяма. Журналистка в 2014 году была награждена покойной королевой премией Орден Британской Империи за вклад в модную журналистику. До октября 2020 года она была редактором Vogue International и известна своей откровенностью и бесстрашием. Vogue в течение многих лет поддерживал тесные связи с королевской семьей, принцесса Уэльская появилась на обложке британского Vogue в 2016 году в честь 100-летия.
Бывшая редактор Vogue International обвинила 41-летнюю Кейт в том, что она выглядит равнодушной к коллекции редких и драгоценных камней, которые она имеет честь носить.
"Принцесса Уэльская как разочарование в вопросах драгоценностей. Она создает впечатление, что надевает их только когда должна. Я представляю, как она выглядит прекрасно в одном из своих платьев за кулисами, а потом делает недовольное лицо, будто говоря: "Действительно ли нужно мне это?". Она не производит впечатление, что обожает ювелирные изделия и ей доставляет удовольствием, когда надевает их", — говорит Сьюзи.
Кроме того, модный критик подчеркнул, что королева Камилла кажется гораздо больше заинтересована в драгоценных камнях.
"У Кейт нет того восторга от украшений, который есть у Камиллы, когда она надевает их", — добавляет журналистка.
С момента выхода замуж за члена королевской семьи принцесса Уэльская носила разные драгоценности из королевской коллекции.
В ноябре 2022 года Кейт надела пару сережек принцессы Дианы с бриллиантами и жемчугом, чтобы посетить свой первый государственный банкет в Букингемском дворце со своим новым титулом.
В марте на ежегодной церемонии BAFTA в Лондоне мать троих детей надела пару сережек ZARA из розового золота за 17,99 фунта стерлингов. В декабре прошлого года принц Уильям купил Кейт пару сережек за 100 фунтах стерлингов от бренда Sezane, которые она надела, чтобы посетить церковную службу в Сандрингеме.
Напомним, принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.
Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.