Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бывшая редактор Vogue назвала Кейт Миддлтон "разочарованием" arrow

Бывшая редактор Vogue назвала Кейт Миддлтон "разочарованием"

26 июля 2023 14:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бывшая редактор Vogue назвала Кейт Миддлтон "разочарованием"
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бывшая редактор Vogue назвала принцессу Уэльскую "разочарованием" в ее подходе к украшениям. По мнению журналистки, к бриллиантам более трепетно относится королева-консорт Камилла.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Не любит драгоценные украшения

79-летняя Сьюзи Менкес сделала резкий комментарий в сторону супруги принца Уильяма. Журналистка в 2014 году была награждена покойной королевой премией Орден Британской Империи за вклад в модную журналистику. До октября 2020 года она была редактором Vogue International и известна своей откровенностью и бесстрашием. Vogue в течение многих лет поддерживал тесные связи с королевской семьей, принцесса Уэльская появилась на обложке британского Vogue в 2016 году в честь 100-летия.

 

Бывшая редактор Vogue International обвинила 41-летнюю Кейт в том, что она выглядит равнодушной к коллекции редких и драгоценных камней, которые она имеет честь носить.

"Принцесса Уэльская как разочарование в вопросах драгоценностей. Она создает впечатление, что надевает их только когда должна. Я представляю, как она выглядит прекрасно в одном из своих платьев за кулисами, а потом делает недовольное лицо, будто говоря: "Действительно ли нужно мне это?". Она не производит впечатление, что обожает ювелирные изделия и ей доставляет удовольствием, когда надевает их", — говорит Сьюзи.

Кроме того, модный критик подчеркнул, что королева Камилла кажется гораздо больше заинтересована в драгоценных камнях.

 

"У Кейт нет того восторга от украшений, который есть у Камиллы, когда она надевает их", — добавляет журналистка.

С момента выхода замуж за члена королевской семьи принцесса Уэльская носила разные драгоценности из королевской коллекции.

В ноябре 2022 года Кейт надела пару сережек принцессы Дианы с бриллиантами и жемчугом, чтобы посетить свой первый государственный банкет в Букингемском дворце со своим новым титулом.

В марте на ежегодной церемонии BAFTA в Лондоне мать троих детей надела пару сережек ZARA из розового золота за 17,99 фунта стерлингов. В декабре прошлого года принц Уильям купил Кейт пару сережек за 100 фунтах стерлингов от бренда Sezane, которые она надела, чтобы посетить церковную службу в Сандрингеме.

Напомним, принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.

Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как кадриохирург Борис Тодуров оперировал под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз