Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Романова зустрічається з радником Зеленського, — ЗМІ

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", співачка Міша Романова. Фото: Instagram/misharomanova

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", співачка Міша Романова, довгий час приховує особисте життя. В нещодавніх інтерв’ю кума Макса Барських не розкрила ім’я коханого, з яким викладала декілька разів спільні фото.

Посилаючись на власні джерела видання ТаблоID назвало ім’я бойфренда Романової.

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Загадковим коханим ексвіагрянки виявився радник Президента України Володимира Зеленського з економічних питань, Алекс Роднянський. Він є сином продюсера, режисера, творця телеканалу "1+1" та багатьох інших проєктів, Олександра Роднянського.

Ще в лютому Романова опублікувала спільне фото з бойфрендом, на якому приховала його обличчя. Ще тоді підписники співачки стали здогадуватися, хто ж насправді цей молодий чоловік.

Підписники Міши Романової обговорюють фотографію з бойфрендом. Скриншот: Instagram/misharomanova

За словами Міши, разом з Алексом, якого вона не назвала, вона вже понад півтора року. Артистка разом із сином живе у Німеччині, де отримує виплати для біженців. Також в цій країні живе та працює молодший Роднянський. В нього є донька.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Оля Полякова у прямому ефірі розкритикувала скандальне інтерв'ю Ані Лорак. Також ми писали, що старша донька Ольги Сумської, акторка Антоніна Паперна, вже не ховається від папараці в Москві та сміливо усміхається в камеру.