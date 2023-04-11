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Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Романова зустрічається з радником Зеленського, — ЗМІ

11 квітня 2023 11:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Романова зустрічається з радником Зеленського, — ЗМІ
Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", співачка Міша Романова. Фото: Instagram/misharomanova
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", співачка Міша Романова, довгий час приховує особисте життя. В нещодавніх інтерв’ю кума Макса Барських не розкрила ім’я коханого, з яким викладала декілька разів спільні фото. 

Посилаючись на власні джерела видання ТаблоID назвало ім’я бойфренда Романової.

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Загадковим коханим ексвіагрянки виявився радник Президента України Володимира Зеленського з економічних питань, Алекс Роднянський. Він є сином продюсера, режисера, творця телеканалу "1+1" та багатьох інших проєктів, Олександра Роднянського.

Ще в лютому Романова опублікувала спільне фото з бойфрендом, на якому приховала його обличчя. Ще тоді підписники співачки стали здогадуватися, хто ж насправді цей молодий чоловік. 

Підписники Міши Романової обговорюють фотографію з бойфрендом. Скриншот: Instagram/misharomanova

За словами Міши, разом з Алексом, якого вона не назвала, вона вже понад півтора року. Артистка разом із сином живе у Німеччині, де отримує виплати для біженців. Також в цій країні живе та працює молодший Роднянський. В нього є донька.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Оля Полякова у прямому ефірі розкритикувала скандальне інтерв'ю Ані Лорак. Також ми писали, що старша донька Ольги Сумської, акторка Антоніна Паперна, вже не ховається від папараці в Москві та сміливо усміхається в камеру.

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