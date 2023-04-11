Бывшая участница группы "ВИА Гра" Романова встречается с советником Зеленского, — СМИ

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Миша Романова. Фото: Instagram/misharomanova

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Миша Романова, долгое время скрывает личную жизнь. В недавних интервью кума Макса Барских не раскрыла имя любимого, с которым выкладывала несколько раз совместные фото.

Ссылаясь на собственные источники издание ТаблоID назвало имя бойфренда Романовой.

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Еще в феврале Романова опубликовала совместное фото с бойфрендом, на котором скрыла его лицо. Еще тогда подписчики певицы стали догадываться, кто же этот молодой человек.

Подписчики Миши Романовой обсуждают фотографию с бойфрендом. Скриншот: Instagram/misharomanova

По словам Миши, вместе с Алексом, которого она не назвала, она уже более полутора лет. Артистка вместе с сыном живет в Германии, где получает выплаты для беженцев. Также в этой стране живет и работает младший Роднянский. У него есть дочь.

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