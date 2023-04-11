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Бывшая участница группы "ВИА Гра" Романова встречается с советником Зеленского, — СМИ

11 апреля 2023 11:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Романова встречается с советником Зеленского, — СМИ
Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Миша Романова. Фото: Instagram/misharomanova
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Миша Романова, долгое время скрывает личную жизнь. В недавних интервью кума Макса Барских не раскрыла имя любимого, с которым выкладывала несколько раз совместные фото.

Ссылаясь на собственные источники издание ТаблоID назвало имя бойфренда Романовой.

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Еще в феврале Романова опубликовала совместное фото с бойфрендом, на котором скрыла его лицо. Еще тогда подписчики певицы стали догадываться, кто же этот молодой человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Misha Romanova (@misharomanova)

Подписчики Миши Романовой обсуждают фотографию с бойфрендом. Скриншот: Instagram/misharomanova

По словам Миши, вместе с Алексом, которого она не назвала, она уже более полутора лет. Артистка вместе с сыном живет в Германии, где получает выплаты для беженцев. Также в этой стране живет и работает младший Роднянский. У него есть дочь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Alex Rodnyansky (@arodnyansky)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Alex Rodnyansky (@arodnyansky)

Напомним, ранее мы писали, что певица Оля Полякова в прямом эфире раскритиковала скандальное интервью Ани Лорак. Также мы писали, что старшая дочь Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, уже не прячется от папарацци в Москве и смело улыбается в камеру.

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