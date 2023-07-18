Бывшая Владимира Остапчука устроила публичный скандал – дело в доме

Бывшая Владимира Остапчука Кристина Горняк на благотворительном вечере. Фото: instagram.com/p/Cuo8tehN5qW/?hl=ru

Бывшая жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк устроила скандал в социальной сети. Женщина публично разбиралась со своим бывшим мужем и его новой девушкой из-за дома, который она приобрела с Владимиром в браке.

Детали скандала можно увидеть в разделе Stories на странице Кристины Горняк в Instagram.

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После того, как Владимир Остапчук расстался с Кристиной Горняк, между ними возник спор по поводу дома, который они приобрели в браке. Украинский шоумен отметил, что он будет жить в этом доме со своей новой девушкой, но с бывшей женой он этого не обсуждал.

Этот скандал продолжает набирать обороты, ведь теперь Владимир показал, как он собирается жить в этом доме.

Stories украинского ведущего Владимира Остапчука. Фото: скриншот из Instagram

На своей странице в Instagram он показал, как готовится к ремонту в доме, который он приобрел, когда женился на своей бывшей жене. Это не понравилось Кристине, ведь она не делила имущество с Владимиром.

"Говорю как есть, потому что знаю, что меня прочитают все, а особенно мой бывший. Видит Бог, я хотела мирно и даже готова была отойти от равенства частиц, хотя все крутили у виска. Но я не хочу, чтобы меня обманывали, врали и воровали. Я готова разговаривать и договариваться, но не получается, поэтому курс на "Золоче прованс"", — утверждает бывшая Владимира Остапчука в Stories.

Stories бывшей Владимира Остапчука Кристины Горняк. Фото: скриншот из Instagram

Женщина обвинила своего бывшего и его девушку в том, что они хотят забрать этот дом, хотя он принадлежит не только ведущему, но и его бывшей. Поэтому Кристина Горняк заявила, что она не будет молчать и готова судиться с бывшим, но все еще ждет встречных шагов.

"Если у меня будут воровать мое, я не буду молчать, как молчала на другую тему... Так хотелось спокойно, без ссор, но, я так понимаю, одного моего желания мало", — также отметила бывшая жена украинского ведущего Кристина Горняк.

Stories бывшей Владимира Остапчука Кристины Горняк. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что бывшая супруга Владимира Остапчука официально подтвердила развод с ним.

Ранее мы рассказывали о том, что бывшая ведущего Владимира Остапчука призналась, простила бы она измену любимого.

Также мы сообщали о том, что молодая жена Владимира Остапчука призналась, что посещает психолога.