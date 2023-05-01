Колишній беквокаліст гурту TVORCHI та Монатіка переміг в литовському шоу The Voice
У Литві відбувся фінал дев’ятого сезону талант-шоу The Voice, який має локальну назву Lietuvos balsas (в перекладі "Голос Литви"). Перемогу одержав музикант Аняня Удогво, який добре відомий українським знаменитостям.
Про це повідомляє видання МУЗВАР.
Про переможця
Аняня Удогво брав участь в четвертому та шостих сезонах українського талант-шоу "Голос країни". Його наставником був фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Втім, тоді, високих місць уродженцю Нігерії посісти не вдалося.
Аняня також брав участь в шоу "Х-Фактор" і співав на беквокалі у гурту TVORCHI, які цього року представляють Україну на конкурсі "Євробаченні-2023", а також Дмитра Монатіка. До музичної кар’єри Удогво провчився шість років в Одеському медичному університеті, потім працював два роки хірургом.
Перемога у литовському The Voice
Вдача нарешті посміхнулась Аняні в іншій країні. Він вдало обійшов своїх конкурентів та посів перше місце в дев’ятому сезоні Lietuvos balsas. Підтримати Удогво у прямому етері прийшов і його син, який був з українським прапором.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Монатік презентував перший сольний кліп від початку повномасштабної війни. Також ми розповідали, що підопічний співачки Дорофєєвої в шоу "Голос країни" під новим псевдонімом ENLEO випустив дебютний сингл.