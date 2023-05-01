Колишній беквокаліст гурту TVORCHI та Монатіка переміг в литовському шоу The Voice

Нігерійський співак Аняня Удогво. Фото: Instagram/anyanya_udongwo

У Литві відбувся фінал дев’ятого сезону талант-шоу The Voice, який має локальну назву Lietuvos balsas (в перекладі "Голос Литви"). Перемогу одержав музикант Аняня Удогво, який добре відомий українським знаменитостям.

Про це повідомляє видання МУЗВАР.

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Про переможця

Аняня Удогво брав участь в четвертому та шостих сезонах українського талант-шоу "Голос країни". Його наставником був фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Втім, тоді, високих місць уродженцю Нігерії посісти не вдалося.

Аняня також брав участь в шоу "Х-Фактор" і співав на беквокалі у гурту TVORCHI, які цього року представляють Україну на конкурсі "Євробаченні-2023", а також Дмитра Монатіка. До музичної кар’єри Удогво провчився шість років в Одеському медичному університеті, потім працював два роки хірургом.

Перемога у литовському The Voice

Вдача нарешті посміхнулась Аняні в іншій країні. Він вдало обійшов своїх конкурентів та посів перше місце в дев’ятому сезоні Lietuvos balsas. Підтримати Удогво у прямому етері прийшов і його син, який був з українським прапором.

Син Аняні Удогво з українським прапором на литовському телешоу. Фото: Instastories/cleulia

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Монатік презентував перший сольний кліп від початку повномасштабної війни. Також ми розповідали, що підопічний співачки Дорофєєвої в шоу "Голос країни" під новим псевдонімом ENLEO випустив дебютний сингл.