Бывший бэк-вокалист группы TVORCHI и Монатика победил в литовском шоу The Voice

Нигерийский певец Аняня Удогво. Фото: Instagram/anyanya_udongwo

В Литве состоялся финал девятого сезона талант-шоу The Voice, который носит локальное название Lietuvos balsas (в переводе "Голос Литвы"). Победу одержал музыкант Аняня Удогво, хорошо известный украинским знаменитостям.

Об этом сообщает издание МУЗВАР.

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О победителе

Аняня Удогво принимал участие в четвертом и шестом сезонах украинского талант-шоу "Голос страны". Его наставником был фронтмен группы Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Впрочем, тогда высоких мест уроженцу Нигерии занять не удалось.

Аняня также участвовал в шоу "Х-Фактор" и пел на бэк-вокале у группы TVORCHI, которые в этом году представляют Украину на конкурсе "Евровидении-2023", а также Дмитрия Монатика. До музыкальной карьеры Удогво учился шесть лет в Одесском медицинском университете, затем работал два года хирургом.

Победа в литовском The Voice

Нрав наконец улыбнулся Аняне в другой стране. Он удачно обошел своих конкурентов и занял первое место в девятом сезоне Lietuvos balsas. Поддержать Удогво в прямом эфире пришел и его сын, находившийся с украинским флагом.

Сын Аняни Удогво с украинским флагом на литовском телешоу. Фото: Instastories/cleulia

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Монатик представил первый сольный клип с начала полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что подопечная певицы Дорофеевой в шоу "Голос країни" под новым псевдонимом ENLEO выпустил дебютный сингл.