Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бывший муж Бритни Спирс поставил ей ультиматум и пригрозил судом arrow

Бывший муж Бритни Спирс поставил ей ультиматум и пригрозил судом

31 мая 2023 12:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывший муж Бритни Спирс поставил ей ультиматум и пригрозил судом
Американская певица Бритни Спирс. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская певица Бритни Спирс может вернуться в суд. Ее бывший муж, танцор Кевин Федерлайн, готовит иск против артистки.

Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Что Кевин требует от Бритни

В марте 2007 года Спирс развелась со вторым мужем. Все это время он является опекуном их двух сыновей. Теперь же Кевин планирует переехать с семьей из Лос-Анджелеса на Гавайи. Впрочем, для этого он должен получить письменное согласие от Спирс. Без нее 17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден Джеймс не смогут сесть в самолет и отправиться на острова в Тихом океане.

Впрочем, 41-летняя Бритни игнорирует запрос от бывшего мужа. Юрист Федерлайна заявил, что у Кевина есть 100% юридическая опека и 100% де-факто физическая опека над парнями. Сама же Бритни, по его словам, не видела сыновей больше года.

Так что если до пятницы, 2 июня, Спирс не даст письменное согласие, то команда юристов танцора обратится в суд, чтобы ему дали право на переезд без согласования с бывшей женой. Адвокаты певицы пока не прокомментировали эту ситуацию.

Кевин Федерлайн с сыновьями. Фото: google.com

Напомним, ранее мы писали, что Бритни Спирс впервые за много лет вражды встретилась с родной матерью. Также мы рассказывали, что певица креативно опровергла слухи о разводе с третьим мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас