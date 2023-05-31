Бывший муж Бритни Спирс поставил ей ультиматум и пригрозил судом

Американская певица Бритни Спирс. Фото: google.com

Американская певица Бритни Спирс может вернуться в суд. Ее бывший муж, танцор Кевин Федерлайн, готовит иск против артистки.

Об этом сообщает издание TMZ.

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В марте 2007 года Спирс развелась со вторым мужем. Все это время он является опекуном их двух сыновей. Теперь же Кевин планирует переехать с семьей из Лос-Анджелеса на Гавайи. Впрочем, для этого он должен получить письменное согласие от Спирс. Без нее 17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден Джеймс не смогут сесть в самолет и отправиться на острова в Тихом океане.

Впрочем, 41-летняя Бритни игнорирует запрос от бывшего мужа. Юрист Федерлайна заявил, что у Кевина есть 100% юридическая опека и 100% де-факто физическая опека над парнями. Сама же Бритни, по его словам, не видела сыновей больше года.

Так что если до пятницы, 2 июня, Спирс не даст письменное согласие, то команда юристов танцора обратится в суд, чтобы ему дали право на переезд без согласования с бывшей женой. Адвокаты певицы пока не прокомментировали эту ситуацию.

Кевин Федерлайн с сыновьями. Фото: google.com

Напомним, ранее мы писали, что Бритни Спирс впервые за много лет вражды встретилась с родной матерью. Также мы рассказывали, что певица креативно опровергла слухи о разводе с третьим мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари.