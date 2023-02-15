Бывший муж Джей Ло, певец Марк Энтони, объявил, что ждет появления седьмого ребенка
В конце января американский певец Марк Энтони женился на 23-летней Надежде Феррейре, которая на конкурсе "Мисс Вселенная 2021" представляла Парагвай и заняла второе место. Для бывшего супруга актрисы и певицы Дженнифер Лопес этот брак стал четвёртым.
В своих соцсетях Марк и Надя объявили, что ждут появления первенца.
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Звездная парочка опубликовала фото, на котором рука Энтони расположилась на беременном животике Феррейры.
"Лучший подарок к Валентину! Благодарю тебя Боже за это великое благословение в нашей жизни", — подписали снимок знаменитости.
Для молодой красавицы этот ребенок станет первым. А вот для Марка седьмым. У него есть дочь и приемный сын от бывшего офицера полиции, с которой певец встречался в начале 1990-х. Также у 54-летнего Энтони два сына от бывшей жены, победительницы конкурса "Мисс Вселенная 1993", представительницы Пуэрто-Рико Даянары Торрес.
Близнецов, сына Максимилиана и дочь Эмми, Марку родила его экс-жена, голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес. Кстати, она не посетила громкую свадьбу Энтони и Феррейры в конце января этого года в Майами.
Напомним, ранее мы писали, что голливудские актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли стали родителями в четвертый раз. Также мы писали, что участница шоу "Холостяк" и "Танцы со звездами" Аделина Дели объявила о первой беременности и планах на будущее.