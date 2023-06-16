У 83-річного Аль Пачіно народився син: як назвали та хто матір

Актор Аль Пачіно. Фото: Google

В голлівудського актора Аль Пачіно народилась четверта дитина. Матір’ю стала його 29-річна кохана Нур Альфалла. В зіркової парочки з’явився син.

Про це повідомляє видання People.

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Це четверта дитина у 83-річного Пачіно, і перша спільна з Альфаллах. При цьому оскароносний актор ніколи не був офіційно одружений.

"Я підтверджую, що в Аль Пачіно та Нур Альфаллах народився син, якого назвали Роман Пачіно", — повідомив представник актора Стен Розенфілд.

Кохана Аль Пачіно. Фото: Google

Особисте життя актора

Аль Пачіно майже ніколи не розповідає про нього. Актор мав безліч романів, серед яких був роман з кінозіркою Даян Кітон, його партнеркою за фільмом "Хрещений батько". Стосунки, що почалися під час зйомок, завершилися після закінчення роботи над другою частиною трилогії.

Аль Пачіно ніколи не був одружений має трьох дітей. 16 жовтня 1989 року викладачка акторської майстерності Яна Террант народила йому дочку, Джулію Марію Пачіно. Він також батько двійнят Антона Джеймса та Олівії Роуз, які народилися 25 січня 2001 року. Їхня мати — акторка Беверлі Д'Анджело, з якою він зустрічався з 1996 по 2003 роки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аль Пачіно залишив вдома ще тоді вагітну молоду кохану та поїхав на зустріч з колишньою. Також ми розповідали, що Аль Пачіно змусив кохану зробити ДНК-тест.