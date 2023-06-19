Бывший муж Джей Ло, певец Марк Энтони, в седьмой раз стал отцом

Певец Марк Энтони и модель Надя Феррейро. Фото: Google

Американский певец Марк Энтони в седьмой раз стал отцом. Его четвертая жена, "Вицемисс Вселенная 2021" Надя Феррейро, которая на конкурсе представляла Парагвай, родила ребенка.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Марка.

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В аккаунтах звездных родителей появился снимок, на котором 54-летний певец держит ребенка и руку своей жены. Пол малыша Энтони и Надя не разглашают. Первый общий ребенок пары появился на свет 18 июня, в День отца.

"Божественное время всегда идеально. С Днем отца", — лаконично подписал фото Марк Энтони.

Дети Энтони

У певца есть дочь и приемный сын от бывшего офицера полиции, с которой певец встречался в начале 1990-х. Также у 54-летнего Энтони два сына от бывшей жены, победительницы конкурса "Мисс Вселенная 1993", представительницы Пуэрто-Рико Даянары Торрес.

Близнецов, сына Максимилиана и дочь Эмми, Марку родила его экс-жена, голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес. Кстати, она не посетила громкую свадьбу Энтони и Феррейры в конце января этого года в Майами.

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