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Бывший муж Джей Ло, певец Марк Энтони, в седьмой раз стал отцом

19 июня 2023 12:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывший муж Джей Ло, певец Марк Энтони, в седьмой раз стал отцом
Певец Марк Энтони и модель Надя Феррейро. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американский певец Марк Энтони в седьмой раз стал отцом. Его четвертая жена, "Вицемисс Вселенная 2021" Надя Феррейро, которая на конкурсе представляла Парагвай, родила ребенка.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Марка.

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В аккаунтах звездных родителей появился снимок, на котором 54-летний певец держит ребенка и руку своей жены. Пол малыша Энтони и Надя не разглашают. Первый общий ребенок пары появился на свет 18 июня, в День отца.

"Божественное время всегда идеально. С Днем отца", — лаконично подписал фото Марк Энтони.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Marc Anthony (@marcanthony)

Дети Энтони

У певца есть дочь и приемный сын от бывшего офицера полиции, с которой певец встречался в начале 1990-х. Также у 54-летнего Энтони два сына от бывшей жены, победительницы конкурса "Мисс Вселенная 1993", представительницы Пуэрто-Рико Даянары Торрес.

Близнецов, сына Максимилиана и дочь Эмми, Марку родила его экс-жена, голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес. Кстати, она не посетила громкую свадьбу Энтони и Феррейры в конце января этого года в Майами.

Напомним, ранее мы писали, что звезда украинского и американского танцполов Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд, во второй раз стали родителями.

Также мы рассказывали, что у 83-летнего американского актера Аль Пачино родился сын.

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