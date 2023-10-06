Бывший муж эксовременницы The Black Eyed Peas раскрыл причины их развода

Актер Джош Дюамель и певица Ферги. Фото: instagram.com/fergie/

Актер Джош Дюамель назвал причину развода с бывшей супругой Ферги. Пара разбежалась в 2019 году.

Об этом стало известно из интервью актера в YouTube-шоу "В глубине души с Грэмом Бенсингером".

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Звезда "Трансформеров" и экс-солистка Black Eyed Peas были женаты 10 лет, и развод пары, которая на тот момент воспитывала шестилетнего сына Эксла, стал неожиданностью для их поклонников. По словам Джоша, в отношениях "не было ничего плохого", но в какой-то момент они "переросли друг друга". Экс-мужу певицы не нравился их публичный образ жизни, и он не смог привыкнуть к тому, что приходится постоянно находиться в центре внимания общественности.

"Я не думаю, что мне когда-нибудь удастся по-настоящему смириться со всем этим вниманием. Я просто не тот человек, которому нравится ходить по красным дорожкам. Заниматься всеми этими голливудскими штучками", — комментирует актер.

После развода, который оказался тяжелым испытанием для Ферги, 50-летний Дюамель вернулся в Северную Дакоту и приобрел дом у озера, в котором живет до сих пор. В 2022 году актер женился во второй раз — на 29-летней модели Одре Мари (уроженке его родного штата). Недавно пара объявила, что ждет ребенка.

Ферги, которая после развода с актером не была замечена в отношениях, поздравила экс-супруга и его новую жену с пополнением.

Джош Дюамель и Ферги начали встречаться в 2004 году, а пять лет спустя поженились. В 2013 году у пары родился сын Аксель, а в 2017 году они объявили о разводе. Еще через два года супруги были официально разведены.

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