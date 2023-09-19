YouTube "покарав" Рассела Бренда, якого звинувачують у численних домаганнях

Актор Рассел Бренд. Фото: instagram.com/russellbrand/

Сервіс YouTube заявив, що "призупинив монетизацію" на каналі Рассела Бренда через "порушення" своєї "політики відповідальності творців". Онлайн-платформа заявила, що вживає заходів, щоб "захистити" своїх користувачів.

Про це пише BBC.

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Наслідки звинувачень

Скандал розгорівся після того, як стало відомо про ймовірне домагання зіркою в 2003 році жінок. У минулі вихідні коміка та актора звинуватили в зґвалтуванні та домаганнях у період з 2006 по 2013 роки, які він заперечує.

"Якщо поведінка автора поза платформою завдає шкоди нашим користувачам, співробітникам або екосистемі, ми вживаємо заходів", — сказав представник YouTube.

Цей крок стався після того, як інші концерти туру Bipolarisation Бренда були відкладені.

Останніми роками колишній телевізійний і радіоведучий змінив свою позицію, регулярно публікуючи відео про духовність, політику та нещодавно НЛО для своїх 6,6 мільйонів підписників.

Рішення YouTube заблокувати його монетизацію стосується "всіх каналів, якими може володіти або керувати" 48-річний актор, підтвердили BBC.

Хоча YouTube зазначив, що такі заборони трапляються рідко.

Бренд простував всі звинувачення в неналежній поведінці, заявивши, що він був об’єктом "скоординованої атаки". з "дуже серйозними звинуваченнями, які я повністю спростовую".

Він додав, що його стосунки "завжди були за згодою".

Раніше чотири жінки звинуватили Бренда у зґвалтуванні, сексуальному та емоційному насильстві. Ці інциденти, ймовірно, мали місце у 2006 та 2013 роках. Сам Рассел Бренд ці звинувачення відкидає.

Нагадаємо, колишня клієнтка звинуватила чоловіка Брітні Спірс у домаганнях.