Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow YouTube "покарав" Рассела Бренда, якого звинувачують у численних домаганнях arrow

YouTube "покарав" Рассела Бренда, якого звинувачують у численних домаганнях

19 вересня 2023 11:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
YouTube "покарав" Рассела Бренда, якого звинувачують у численних домаганнях
Актор Рассел Бренд. Фото: instagram.com/russellbrand/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сервіс YouTube заявив, що "призупинив монетизацію" на каналі Рассела Бренда через "порушення" своєї "політики відповідальності творців". Онлайн-платформа заявила, що вживає заходів, щоб "захистити" своїх користувачів.

Про це пише BBC.

Читайте також:

Наслідки звинувачень

Скандал розгорівся після того, як стало відомо про ймовірне домагання зіркою в 2003 році жінок. У минулі вихідні коміка та актора звинуватили в зґвалтуванні та домаганнях у період з 2006 по 2013 роки, які він заперечує.

"Якщо поведінка автора поза платформою завдає шкоди нашим користувачам, співробітникам або екосистемі, ми вживаємо заходів", — сказав представник YouTube.

 

Цей крок стався після того, як інші концерти туру Bipolarisation Бренда були відкладені.

Останніми роками колишній телевізійний і радіоведучий змінив свою позицію, регулярно публікуючи відео про духовність, політику та нещодавно НЛО для своїх 6,6 мільйонів підписників.

 

Рішення YouTube заблокувати його монетизацію стосується "всіх каналів, якими може володіти або керувати" 48-річний актор, підтвердили BBC.

Хоча YouTube зазначив, що такі заборони трапляються рідко.

Бренд простував всі звинувачення в неналежній поведінці, заявивши, що він був об’єктом "скоординованої атаки". з "дуже серйозними звинуваченнями, які я повністю спростовую".

Він додав, що його стосунки "завжди були за згодою".

Раніше чотири жінки звинуватили Бренда у зґвалтуванні, сексуальному та емоційному насильстві. Ці інциденти, ймовірно, мали місце у 2006 та 2013 роках. Сам Рассел Бренд ці звинувачення відкидає.

Нагадаємо, колишня клієнтка звинуватила чоловіка Брітні Спірс у домаганнях.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз