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Бывший муж Кэти Перри обвиняет правительство Великобритании: в чем именно

23 сентября 2023 10:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывший муж Кэти Перри обвиняет правительство Великобритании: в чем именно
Актер Рассел Бренд и певица Кэти Перри. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Скандал вокруг английского юмориста, актера Рассела Бренда, не утихает. Сразу несколько женщин заявили, что он их насиловал. На днях за бывшего мужа американской певицы Кэти Перри взялось спецподразделение британской полиции. А теперь актер обвиняет правительство Соединенного Королевства.

Об этом пишет The Guardian.

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Рассел Бренд опубликовал новое видео, в котором утверждает, что правительство хочет подвергнуть его цензуре. Комик, обвиняемый в изнасиловании, благодарит подписчиков за поддержку в первых публичных комментариях после обвинений.

48-летний актер опроверг обвинения, выдвинутые четырьмя женщинами в расследовании Sunday Times, Times и Channel 4's Dispatches. Бренд сказал, что вернется к своему регулярному шоу на Rumble, онлайн-видеоплатформе, отказавшейся следовать за YouTube в демонетизации его содержимого на своем сайте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Russell Brand (@russellbrand)

Рассел утверждает, что ему блокируют извлечение прибыли от рекламы своих видео в социальных сетях после обвинений в сексуальном насилии в контексте законопроекта о безопасности в Интернете.

"В настоящее время вы, наверное, знаете, что британское правительство попросило большие технологические платформы цензурировать наш онлайн-контент и что некоторые онлайн-платформы выполнили эту просьбу. То, что вы можете не знать, так это то, что это происходит в контексте законопроекта о безопасности в Интернете, который является частью законодательства Великобритании, которое предоставляет широкие полномочия слежки и цензуры, и это закон, который уже принят", — заявил он.

Во вторник, 19 сентября, законопроект прошел все парламентские этапы, но он не получил королевского разрешения, поэтому что не является еще законом Великобритании.

Напомним, ранее мы писали, что YouTube "наказал" Рассела Бренда, которого обвиняют в многочисленных притязаниях. Также мы рассказывали, что чем закончился развод американского актера Кевина Костнера.

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