Бывший муж Меган Фокс снова женится

Актер Брайян Остин Грин с любимой. Фото: instagram.com/brianaustingreen/

Актер Брайан Остин Грин обручился со своей любимой, танцовщицей Шарной Берджесс. Избранница в прошлом году родила от него сына Зейна.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" сделала предложение руки и сердца во время "вечеринки-сюрприза", которую Шарна устроила по случаю его 50-летия. Актер хотел по-настоящему удивить любимую. Актер попросил своих детей от Меган Фокс — 10-летнего Ноа, 9-летнего Бодхи и 7-летнего Джорни — помочь ему.

Дети вышли вместе с ним. Ноа держал на руках Зейна, а Джорни — маленькую красную коробочку Cartier. Они стали рядом с Брайаном, который с кольцом предложил любимой выйти за него. Невеста актера с радостью приняла его предложение.

У Брайана Остина Грина еще есть взрослый сын Кассиус от предыдущих отношений с актрисой Ванессой Марсил. С детьми от Меган Фокс Брайан видится регулярно, а с самой Меган пытается поддерживать хорошие отношения.

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